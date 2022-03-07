Feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı

07 Mart 2022 Pazartesi, 09:21

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu Yeni Hal Kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre araç sürücüsü İ.Ö, kamyonet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride fırlayan iki araç sürücüsünden M.A.K. olan Fiat Doblo marka ticari araç, sürücüsü C.A. olan Skoda marka otomobil ve sürücüsü M.B. olan Volvo marka araç ile çarpıştı.

Toplamda 5 aracın karıştığı kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.S, M.S.S, S.Ö, S.U, ve Songül Öztekin ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olan Songül Öztekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan hurdalığa dönen cadde, araçların kaldırılmasıyla trafiğe tekrardan açıldı.



