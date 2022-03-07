Feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı
Diyarbakır’da feci zincirleme trafik kazası yaşandı, 1 ölü 4 yaralı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu Yeni Hal Kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre araç sürücüsü İ.Ö, kamyonet ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride fırlayan iki araç sürücüsünden M.A.K. olan Fiat Doblo marka ticari araç, sürücüsü C.A. olan Skoda marka otomobil ve sürücüsü M.B. olan Volvo marka araç ile çarpıştı.
Toplamda 5 aracın karıştığı kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.S, M.S.S, S.Ö, S.U, ve Songül Öztekin ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralı olan Songül Öztekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan hurdalığa dönen cadde, araçların kaldırılmasıyla trafiğe tekrardan açıldı.
İlgili Haberler
- Bursa'da korkunç kaza: 1 ölü, 6 yaralı
- Bursa'da hatalı sollama kazaya neden oldu; 2 yaralı
- TEM otoyolunda trafik kazası, 1'i ağır 2 yaralı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Habertürk canlı yayınında cinsiyetçi sözler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
- Magandalar gece boyunca ortalığı karıştırdı
- Gürültü yaptı diye döner bıçağıyla saldırdı
- Firari cinayet zanlısı gizli bölmede yakalandı
- Yurttaşlar yağ için adeta birbirini ezdi!
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
En Çok Okunan Haberler
- Dolar yönünü yukarı doğru çevirdi
- '7 büyüklüğünde deprem, 10 yıl önceden belirti verir'
- Maaşınızla neler alabiliyorsunuz?
- Bursaspor'da ayrılık
- ABD uçak gemisi Ege sularında
- Kök hücre yöntemi saç dökülmesini durduruyor
- Okul servisi faciası: Ölü ve yaralılar var
- Milli futbolcunun yokluğu yaramadı
- Kadıköy’de 8 Mart öncesi 'kadın' eylemi
- 'İtirazımız sadece zamlara değil!'