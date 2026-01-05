Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi karaborsa bilet satışı yapan 4 kişi yakalandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu, 23 Aralık 2025'te Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan Türkiye Kupası maçı öncesinde stat önünde karaborsa bilet satışı yapıldığı yönünde alınan ihbarların ardından soruşturma başlattı.

Emniyet birimleri tarafından stat önündeki gişeler bölgesinde yapılan çalışmalarda 4 kişinin 'maça bilet var' diyerek satış yapmaya çalıştığını tespit etti. Belirlenen şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan 4 şüpheli, emniyette ifade vermeyi reddetti.

"B İLET DEĞİL, ATKI SATIYORUZ"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, savcılık ifadelerinde bilet satmadıklarını sadece lisanssız atkı satışı yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerin daha önceden 'karaborsa bilet satma' suçundan toplam 27 kaydı olduğu öğrenildi.

"STADIN ETRAFINDA SEYYAR SATICILIK YAPARIM"

Şüpheli Hayrettin Kurtak'ın savcılıkta verdiği ifadesinde “Ben maç günleri stadın etrafında seyyar satıcılık yaparım. Ürünleri zabıtanın bulamayacağı yerlere saklıyoruz. Bugün sabah yine atkı, bere ve forma satmak için stadın etrafındaydım. Dosyada adı geçen diğer şüphelileri her ne kadar kamera kayıtlarında aynı yerde duruyorsak da tanımıyorum. Olay nedeni ile görmüş oldum. Ben bilet satışı yapmıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmem. Daha önce de benzer konularda soruşturma geçirdim" dedi. Şüpheli Emrah Yıldız ise, "Ben statlarda işportacılık yaparım. Normalde ticari taksi şoförüyüm. Down sendromlu çocuğum var. Geçinemediğim için statlarda atkı, bere ve forma satıyorum. Dosyada adı geçen Hayrettin, Abdullah ve Yunus'u tanımıyorum. Bugün zabıta ekipleri tezgaha müdahale ettiği için vücudumuza gizlediğimiz ürünleri satmak üzere stadın yanında bulunuyordum. Polis ekipleri geldi. Bizi aldılar. Ben bilet satmadım. Sattıysam kime sattım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmem" dedi.

"BİLET ALACAKTIM"

Dikilitaş Spor Kulübünde halı saha sorumlusu olduğunu söyleyen Yunus Kasal ise, emniyetteki ifadesinde stada bilet bulmak için gittiğini ancak diğer şüphelileri tanımadığını ifade etti. Kasal'ın savcılıkta verdiği ifadesinde ise, "Ben Hayrettin, Abdullah ve Emrah'ı tanımam. Yalnızca maçlarda görmüşlüğüm vardır. Bu arkadaşlar maçlarda bilet satarlar. Ben bunlardan bilet almam. Bu arkadaşların bileti nasıl tedarik ettiklerini bilmem. Bugünkü maç için biletim bulunmamaktadır. Bugünkü maça da bilet bulmak üzere stada gittim. Bu arkadaşlardan şayet bulamasaydım bilet alacaktım. Dosyadaki diğer şüphelilerin biletleri nasıl bulduklarını ve nasıl sattıklarını bilmiyorum. Kamera kayıtlarında bu şahıslarla bir arada olduğum görülmüş ise de ne konuştuğumu hatırlamıyorum. Eylem birlikteliğim yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

"12 YAŞIMDAN BERİ FUTBOL MA ÇLARINDA ATKI BERE SATARIM"

Şüpheli Abdullah Aman ise, "Ben 12 yaşımdan beri futbol maçlarında atkı bere satarım. Son üç yıldır gırtlak kanseri oldum. Şu anda tedavi görüyorum. Zabıta tezgaha müdahale ettiği için ceketimin içine saklayarak 'Forma var' diye seslenerek insanlara satış yapıyorum. Diğer şüpheli Hayrettin'i aynı işi yaptığımız için tanırım. Emrah ve Yunus'u ise tanımam. Fenerium'a girip su alıp çıkacaktım. O sırada polisler beni aldılar. Ben kimseye bilet satışı yapmıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler hakkında, 1 yıl süreyle 'seyirden men' ve 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.