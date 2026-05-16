Fenomen macunları alarm veriyor: ‘İştah açıcı’ diye erken ergenlik iddiası!

“Kara para aklama” suçlamasıyla yargılanan sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve Tayyar Taylan Öz çifti de sürekli ‘çocuklarda iştah açıcı macun ve sperm arttıcı macun’ reklamı yapıyor.

Satış yapılan ailelerden gelen şikayetler üzerine ‘Bakanlık onayını var mı’ diye soran Kuzeybatı Haber köşe yazarı Hatice Çiçek’e dava açacağını belirtti.

ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNDEN MİLYONLUK REKLAM DÜZENİ

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan gazeteci Hatice Çiçek; “Geçmiş dönemlerde ben de yaşam ve ürün içerikleri çekiyordum. İşin içine girince ‘takviye ürün’ adı altında reklamı yapılan ürünlerin bir çoğunun Tarım ve Orman Bakanlığından onaylı olmadığını gördüm. Sonra araştırmaya başladım.” diyerek çocuklara yönelik iştah açıcı adı altında satılan macunların yarattığı tehlikeye değindi.

Çiçek; “Tarım Bakanlığından onayı olmayan bir macun ve şurup var ortada. Sadece Ticaret Bakanlığından marka özelinde alınmış izin var. Özellikle de anneleri yetersiz hissettirip kandırıyorlar. Bu ürünü 2-3 yıl içinde deneyen anneler çocuklarında “erken ergenlik” ve “tüylenme” başladığını bana mesaj attı. Hatta çok fazla mesaj gelmeye başladı bu olaydan sonra. Bir anne çocuğunu en son endokrinolojiye götürdüğünü doktorun durumdan şüphelendiğini söyledi. Bunların hep mesaj olarak kanıtları var.’ dedi.

CUMHURİYET İDDİALARI MACUN SATAN FENOMENE SORDU!

Şifa ve iştah arttırıcı çocuk gıda macunlarının Tarım Bakanlığı onayı var mı? Sperm sayısı arttırıcı diye sattığınız ürünün kanıtına karşı tıbbi raporunuz var mı? Pazarladığınız macun sonrası çocukları tüylenen, nefes darlığı çeken, ciltte kaşınma, erken ergenliğe sebep olduğunu söyleyen anneler var neler söyleyeceksiniz?

TARIM BAKANLIĞI ONAYI YOK, TİCARET BAKANLIĞI VAR!

Soruna şöyle cevap verdiler; ‘Bahse konu iddialar tamamen gerçekdışıdır. Tarım Bakanlığı onayına gerek yok, Ticaret Bakanlığı onayı var. Sperm arttırıcı ürün bize ait değildir. Bu ürünün 1 seferlik reklam anlaşması yapılmıştır. Yine tanıtımını yaptığımız çocuklar için macunun müşteri memnuniyet oranı çok yüksektir’ dedi.