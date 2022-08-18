Fethiye Belediyesi deprem tatbikatı yaptı
Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıldönümünde, depreme karşı bilinç oluşturma, deprem sonrasında kurtarma ve doğru hareket etme amacıyla Fethiye Belediyesi binasında tatbikat yapıldı.
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Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıldönümünde olası
bir deprem anında tehlikelere karşı deneyim oluşturmak, ekip
olarak hareket etme bilincini yükseltmek amacıyla Fethiye
Belediyesi ana hizmet binasında gerçeği aratmayacak bir senaryo
eşliğinde deprem tatbikatı yapıldı. Başarılı geçen deprem
tatbikatı sonucunda hem personellere hem de o esnada binada bulunan
vatandaşlara iyi bir deneyim sağlanırken, tatbikata katılanlar
olası bir tehlikeye karşı da nasıl bir yol izleyeceğine dair
tecrübe sahibi oldu.
Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğinde önce belediye meclis toplantısında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ardından tatbikata geçiş yapıldı. Belediye binasında çalan siren sesleriyle birlikte tüm personel ve vatandaşlar, ‘çök kapan tutun’ pozisyona geçiş yaptılar. İkinci siren sesiyle birlikte binadan tahliye işlemi gerçekleşti.
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