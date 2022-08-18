Fethiye Belediyesi deprem tatbikatı yaptı

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıldönümünde, depreme karşı bilinç oluşturma, deprem sonrasında kurtarma ve doğru hareket etme amacıyla Fethiye Belediyesi binasında tatbikat yapıldı.

İZMİR / Cumhuriyet
18 Ağustos 2022 Perşembe, 12:57
Fethiye Belediyesi deprem tatbikatı yaptı
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17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıldönümünde olası bir deprem anında tehlikelere karşı deneyim oluşturmak, ekip olarak hareket etme bilincini yükseltmek amacıyla Fethiye Belediyesi ana hizmet binasında gerçeği aratmayacak bir senaryo eşliğinde deprem tatbikatı yapıldı. Başarılı geçen deprem tatbikatı sonucunda hem personellere hem de o esnada binada bulunan vatandaşlara iyi bir deneyim sağlanırken, tatbikata katılanlar olası bir tehlikeye karşı da nasıl bir yol izleyeceğine dair tecrübe sahibi oldu.

Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğinde önce belediye meclis toplantısında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ardından tatbikata geçiş yapıldı. Belediye binasında çalan siren sesleriyle birlikte tüm personel ve vatandaşlar, ‘çök kapan tutun’ pozisyona geçiş yaptılar. İkinci siren sesiyle birlikte binadan tahliye işlemi gerçekleşti.



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