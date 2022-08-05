Fethiye Belediyesi’nden işçilere yüzde 40 zam
Muğla’nın Fethiye Belediyesi, çalışan kadrolu ve KHK’li işçilere yüzde 40 oranında zam yaptı.
Fethiye Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı. İmzaların ardından işçilere yüzde 40 ara zam verildi.
Protokol töreninen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Mesut Doğan, Belediye İş Sendikası Temsilcileri Ender Akbay, Sinan Kılınç, Mehmet Tümen, İlknur Karakaya ve Bayram Güngür katıldı.
Protokolle birlikte; kadrolu işçilere yüzde 40, belediye şirketinde çalışan personellerinin yevmiyelerine 81 TL zam gerçekleşti. Böylelikle en düşük belediye şirketi işçisinin maaşı 6 bin 250 TL olarak belirlendi.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen, belediye personellerine ellerinden geldiğince zam verdiklerini ifade etti. Karaca, “Türkiye genelinde ekonomik şartlar ortada. Giderlerimiz çok ciddi derecede arttı. Buna rağmen belediyemiz devlete borcu olmayan ender belediyeler arasındadır. Gönül isterdi ki, personelimize daha çok zam verelim. Çalışma arkadaşlarımız bizler için değerli. Elimizden geleni yaptık” dedi.
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