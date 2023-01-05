Fethiye'de Rus yamaç paraşütçüsü kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alana iniş yapan Rus uyruklu yamaç paraşütü pilotunu, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kurtardı.

AA
05 Ocak 2023 Perşembe, 09:47
Fethiye'de Rus yamaç paraşütçüsü kurtarıldı
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Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde Babadağ'ın 1200 metredeki pistinden kalkış yapan Rus sporcu T.F, bir süre gökyüzünde süzüldükten sonra ormanlık alana iniş yaptı.

Rus pilotun ihbarı üzerine bölgeye Ölüdeniz'de konuşlu JAK timi sevk edildi.

Ekip, yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından T.F'yi bulunduğu alandan kurtardı.

Yamaç paraşütü pilotunun yaralanmadığı belirtildi.


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