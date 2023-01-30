Fethiye'de Uğur Mumcu "Unutma bizi’ ile anıldı

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 16:37

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 16:37

Ankara'da 30 yıl önce bombalı suikast sonucu katledilen Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu'yu ‘Unutma Bizi’ adlı tiyatro oyunu ile andı.



Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde sahnelenen Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği, Levent Üzümcü ve Orhan Aydın'ın sahne aldığı oyuna Gülcan Altan solist olarak, Dengin Ceyhan da piyanosuyla eşlik etti.

Programa Fethiye Belediyesi Başkan Vekili Ayşe Devrim Öztürk, Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli, meclis üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

“Yazdıkları gündem olan, ele aldığı her konuyu derinlemesine araştıran, görünenin ardındaki gerçeği açıkça ortaya koymaktan çekinmeyen bir düşün ve kalem emekçisi” sözleriyle Mumcu’yu anlatan Levent Üzümcü, eserin ortaya çıkış aşamasındaki düşünceyi, şu sözlerle açıkladı:

“Onu öldürenler, bedeniyle birlikte düşüncelerini de yok edeceklerini, unutturacaklarını sandılar. Yanıldılar. Yanıldılar; çünkü o, yaşıyor. Türkiye’nin aydınlık yarınlarına inananlarda yaşıyor. Adaletin, özgürlüğün, kardeşliğin, barışın, daha iyi bir dünyanın hayalini kuranlarda yasıyor. ‘Ey halkım, unutma bizi’ diye sesleniyordu Uğur Mumcu. Unutmadık elbette. Çünkü biz unutmayız. Unutamayız, unutturmayız.”