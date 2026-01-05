Cumhuriyet Gazetesi Logo
FETÖ'den aranıyordu: İhraç edilen öğretim üyesi yakalandı

5.01.2026 17:35:00
DHA
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç öğretim üyesi K.K., polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç öğretim görevlisi K.K.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Bu kapsamda örgütün gizli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu da belirlenen firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

