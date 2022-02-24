FETÖ soruşturmasında kilolarca altın ve yüz binlerce liralık senetle yakalanan Boydak'a beraat

24 Şubat 2022 Perşembe, 12:15

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan iş insanı Sami Boydak, 12 Temmuz 2018'de 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın karar duruşmasında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dava, Yargıtay sürecindeyken, Erkilet Havalimanı'na 19 Ocak 2019'da eşiyle umreye gitmek için gelen Sami Boydak'ın bagaj kontrolünde, 3 kilo 600 gram olan 1425 altın ele geçirildi. Ayrıca biri 40 bin TL diğeri de 200 bin TL'lik senetler de bulundu. Boydak, '5549 sayılı Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu'na muhalefet' suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Boydak, adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı kararı ile serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu sonrası soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen ve ismi Erciyes Anadolu Holding olan Boydak Holding Yönetim Kurulu eski Başkanı Hacı Boydak ile eski CEO Memduh Boydak'ın kuzeni olan Sami Boydak hakkındaki iddianame, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianame kapsamında Sami Boydak hakkında, 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu'na muhalefet' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İLK DURUŞMADA BERAAT

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık Sami Boydak ile avukatı, duruşmada hazır bulundu. Mahkeme başkanının talimatıyla duruşma, basına kapalı oturumda gerçekleşti. İfade veren sanık Boydak, altınların kendisine ait olduğunu, hiçbir örgüte aktarımın olmadığını öne sürerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Sami Boydak'ın suç vasfı oluşmadığı gerekçesiyle 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu'na muhalefet'ten delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.