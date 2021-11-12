Filiz’in ‘Sacco ile Vanzetti’si kapalı gişe
Tiyatroya Emek Ödülü sahibi tiyatro sanatçısı ve oyun yazarı Hayrettin Filiz’in öğrencisi olan Fatih Elgay tarafından yönetilen “Sacco ile Vanzetti” adlı oyun Ayvalık’ta kapalı gişe oynamaya devam ediyor.
Ayvalık Sanat Fabrikası oyuncuları tarafından “Daha adil bir dünya için” sloganıyla sahnelenen 85 dakikalık oyun gösterime girdiği ilk günden bu yana büyük beğeni topladı. 1927 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde haksız yere idam edilen Sacco ve Vanzetti adlı iki İtalyan göçmenin hikâyesini anlatan ve 2003 yılında yazılan oyun, “Herkes için adalet” temasını seyircilerin dikkatine sundu. İzleyeni doğrudan vicdani bir hesaplaşmaya davet eden oyun, sahnelendiği ilk gösterisinden beri her oyunun sonunda seyirciyi ayağa kaldırıyor. Oyunda rol alan Ayvalıklı genç tiyatrocular, önümüzdeki sene Hayrettin Filiz’in bir diğer eserini sahneye koymak için çalışmalara başladıklarını duyurdu.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Bu görüntülerden sonra BİM'den açıklama
- Taraftar istifa et dedi, istifamı verdim
- Ünlü oyuncu sette yüz felci geçirdi
- “Erdoğan seçimi kaybederse...”
- Alman banka devinden 'Türkiye' için tahmin
- Küplere bindi yayını terk etti
- Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na fark attı!
- Kılıçdaroğlu'nu kızdıran yorum!
- Dolar 10 liraya yürüyor!
- Başak Demirtaş'a hapis cezası