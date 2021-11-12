Filiz’in ‘Sacco ile Vanzetti’si kapalı gişe

12 Kasım 2021 Cuma, 06:44

Ayvalık Sanat Fabrikası oyuncuları tarafından “Daha adil bir dünya için” sloganıyla sahnelenen 85 dakikalık oyun gösterime girdiği ilk günden bu yana büyük beğeni topladı. 1927 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde haksız yere idam edilen Sacco ve Vanzetti adlı iki İtalyan göçmenin hikâyesini anlatan ve 2003 yılında yazılan oyun, “Herkes için adalet” temasını seyircilerin dikkatine sundu. İzleyeni doğrudan vicdani bir hesaplaşmaya davet eden oyun, sahnelendiği ilk gösterisinden beri her oyunun sonunda seyirciyi ayağa kaldırıyor. Oyunda rol alan Ayvalıklı genç tiyatrocular, önümüzdeki sene Hayrettin Filiz’in bir diğer eserini sahneye koymak için çalışmalara başladıklarını duyurdu.