Fındıklı’da 10 Ekim anmasında yürüyüşe polis engeli!

10 Ekim Ankara Katliamı'nın 10’nıncı yılı dolayısıyla Fındıklı Demokrasi güçlerinin çağrısıyla Cumhuriyet Caddesi Arkadaş Kırtasiye önünde toplanan ve buradan Atatürk Parkı’nda bulunan İnsan Hakları Anıtı’na yürümek isteyen Fındıklı yurttaşlara polis izin vermedi. Yürüyüşe katılan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu tepki gösterdi.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, yürüyüşçülerin önünü kesen polis memurlarına, bunun yaslara aykırı olduğunu, kanunsuz emirlere uymamalarını, milletvekili olarak dokunulmazlıklarının bulunduğunu yürüyüşe izin verilmez ise halkın yasal hakkını kullanarak yürümeye devam edeceklerini söyledi. Polisin suç işlediğini belirten Ocaklı, yurttaşlarla beraber polisin barikatına doğru yürüyüşe geçti. Polis dakikalarca yürümek isteyen vatandaşlara izin vermedi. Bu duruma Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu tepki gösterdi.

ÇERVATOĞLU: BİZİ YÜRÜTMEK İSTEMEYEN KAYMAKAM FINDIKLI'NIN HUZURUNU BOZUYOR

Çervatoğlu, "Sayın Emniyet Müdürüm Fındıklı’da 6 yıldır polisle karşı karşıya gelmedik gelmiyoruz da. Daha 2 gün önce Filistinli çocuklarımız için yürüdük neredeydiniz utanın, sayın kaymakam, sayın vali. Sayın Vali biz Filistinli çocuklar için yürürüz. Bizim çocuklarımız bugün katledildi IŞİD yani Hamas tarafından. Bizi yürütmek istemeyen Kaymakam Fındıklı’nın huzurunu bozuyor. Emniyet Müdürü değil Kaymakam Fındıklı’nın huzurunu bozuyor" sözleriyle tepki gösterdi.

OCAKLI: BU HALKA BU YOLU KAPATAMAZSINIZ

CHP Milletvekili Tahsin Ocaklı ise şunları söyledi:

"10 Ekim Ankara gar katliamının anmasını yapmak üzere her zaman Fındıklıların yürüdüğü yolda arkamda gördüğünüz insanlarla anmak üzere buradayız. Fındıklı halkı burada gördüğünüz polis memurları, Emniyet müdürü marifetiyle bu yolu kapatıp yürümeyi engelliyor. Aramızda ciddi bir didişme oldu, yasama dokunulmazlığı hakkımı kullanarak, ben şimdi buradan yürüyeceğim, bu polis memurları ve bize izin vermeyen, valiye, Emniyet müdürüne, suç işlememelerini hatırlatıyorum, bu halka bu yolu kapatamazsınız bu halk yine da hakkını kullanır, ben şimdi yolu açmak üzere yürüyorum."

Ocaklı, daha sonra polis memurlarına, "Yolu açar mısınız, suç işliyorsunuz arkadaşlar, Emniyet Müdürü bu yolu açar mısınız? Bu yolu açmasanız bu halk yürüyecek büyük bir kavgaya sebep olacaksınız. Büyük bir kavgaya sebep olmayın, kanunsuz emirlere uymayın. Emniyet Müdürü beni duy. Açmazlarsa bu yolu biz açacağız arkadaşlar" diyerek emniyet yetkililerine seslendi.

Yaşanan arbedenin ardından ilçe emniyet müdürü olay yerine gelerek milletvekillerine yürüye bileceklerini söyledi. Kalabalık vatandaşlar Cumhuriyet Caddesi boyunca sloganlar eşliğinde yürüyerek Atatürk parkında bulunan İnsan Hakları anıtına yürüdü.