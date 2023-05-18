Fırat Yaşayan Parkı 20 Mayıs’ta halkla buluşuyor

Yayınlanma: 18.05.2023 - 14:49

Güncelleme: 18.05.2023 - 14:49

Buca’ya nefes aldıracak 30 bin metrekarelik bir park alan olarak tasarlanan Fırat Yaşayan Parkı 20 Mayıs Cumartesi günü halkla buluşuyor. 35 yıldır fidan deposu olarak kullanılan, üç futbol sahası büyüklüğündeki Fırat Fidanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’de 35 Yaşayan Park oluşturma programının bir parçası olarak İzmir halkının kullanımına açılıyor.

Fırat Yaşayan Parkı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımı ile 20 Mayıs Dünya Arı Günü etkinlikleriyle halkla buluşacak. Saat 17.00’de çocuk oyunları, spor etkinlikleri, köy tiyatrosu gösterimi ve arıcılık faaliyetleri ile başlayacak program ikramlar ve 18.30’da İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Orkestrası dinletisi ile devam edecek. 19.00’da Başkan Tunç Soyer alana gelerek halkla buluşacak. 19.40’ta ise Hüseyin Kurtulmaz’ın müzik dinletisi var.

YAŞAYAN PARK, HALKIN İSTEK VE İHTİYAÇLARINA GÖRE TASARLANDI



Fırat Yaşayan Parkı, Buca’da beş mahalleye olan yakınlığıyla büyük önem taşıyor. Fırat Yaşayan Parkı’na yönelik talep, Başkan Soyer’in İzmir’in her bir mahallesindeki ihtiyaçları hızlı ve etkili bir şekilde çözmek için oluşturduğu Acil Çözüm Ekibi tarafından tespit edilmişti. Park alanı İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla Haziran 2022’de belediye şirketi İzDoğa’ya çay bahçesi olarak kiralandı ve bir yıldan kısa sürede Yaşayan Park’a dönüştü.

Parkın yapımında İzDoğa’nın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Çözüm Ekibi’nin diğer paydaşları olan İZBETON, İZSU, İZENERJİ ile Park ve Bahçeler Dairesi, Fen İşleri Dairesi ve Yapı İşleri Dairesi de görev alıyor.

EKOSİSTEM, TOPLUMSAL ETKİLEŞİM VE TARIMSAL ÜRETİM

Fırat Yaşayan Parkı’nda semt sakinlerinin talepleri üzerine yürüyüş rotaları, çay bahçesi, dinlenme ve çocuklar için oyun alanları, basketbol sahası yer alıyor. Ayrıca parkta sera ve mahalle bostanı da bulunuyor.

Altında su kaynağı bulunan parkta, bu kaynaktan faydalanarak çayır alanı ile bağlantılı bir biyolojik gölet de yapıldı.

Fırat Yaşayan Parkı, insanı doğayla bütünleştirerek ekosistemi koruma, toplumsal etkileşim ve tarımsal üretim olmak üzere üç amaca hizmet ediyor.

PARKIN YAPIMI TAMAMLANMAK ÜZERE

Parkta yapılan bitkilendirme çalışmaları, ömrünün bir kısmını İzmir’de geçiren ve İzmir’in en büyük yeşil alanı Kültürpark’ın ağaçlandırılmasına büyük emek veren Cevat Şakir Kabağaç’a (Halikarnas Balıkçısı) ithaf edildi. Parkın pek çok yerinde Cevat Şakir’in uyguladığı bitkilendirme yöntemlerinden ilham alındı.

Fırat Fidanlığı’nın Yaşayan Park’a dönüştürülmesi için yapılan ağaçlandırma çalışmalarında İzmir’in iklim ve doğasına uygun bitkiler kullanıldı.

Buca’ya kazandırılacak otuz bin metrekarelik parkta palamut meşesi, pırnal meşesi, ıhlamur, çınar, sekoya, servi, Datça hurması, badem, sakız, delice zeytin, erguvan, kekik, karabaş otu, defne, ılgın, dut, süs armutu, nar gibi türlerin yanı sıra hanımeli, manolya, sarı çiçekli yasemin gibi kokulu bitkiler de toprakla buluştu.

Parktaki ağaçlar, 3-4 yıl sonra sulamaya ihtiyaç duyulmayacak türlerden seçildi.