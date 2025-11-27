Fırın denetiminde mide bulandıran görüntüler: Zabıta iki işletmeyi mühürledi!

Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Zabıta ekipleri geçtiğimiz günlerde Kırıkhan kent merkezinde hizmet fırınlara yönelik gece 04.00 sıralarında operasyon gerçekleştirdi.

Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı fırınlardan ikisi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Fırınlar kamerayla kaydedildi.

Zabıta ekipleri, görüntülerde fırındaki böcekler karşısında şaşkınlık yaşadı.

Görüntülerde; kalorifer böceği, gümüş böceği ve karınca başta olmak üzere birçok böcek türü görüldü.