FSM Köprüsü, çocukluk çağı kanserlerine dikkati çekmek için ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanser Günü dolayısıyla sarı renkte aydınlatıldı.

AA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 09:36
FSM Köprüsü, çocukluk çağı kanserlerine dikkati çekmek için ışıklandırıldı
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Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan yapılardan FSM Köprüsü, çocukluk çağı kanserlerine dikkati çekmek için sarıya büründü.

Köprüdeki aydınlatmanın sabahın ilk ışıklarına kadar devam edeceği öğrenildi.


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