Furkan Apartmanı davasında karar duruşması: 'Şen’in dedikleri gerçekle bağdaşmıyor'

Yayınlanma: 18.07.2024 - 17:28

Güncelleme: 18.07.2024 - 17:28

6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde yalnızca Furkan Apartmanı yıkıldı. Kötü malzeme kullanımı ve kolon kiriş kesme gibi iddiaların bulunduğu binada 51 kişi yaşamını yitirdi.

Sanıklarının tutuksuz yargılandığı davada karar duruşması yarın saat 09.00’da Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 31 Mayıs’ta görülen 6. duruşmada savcılık, tutuksuz yargılanan dört sanıktan F.Ö., E. Ö. ile Y. Ş. Y. hakkında ‘Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan üst sınırdan ceza, N. A. için ise beraat talep etmişti.

Savcılık ayrıca firari iki sanığın dosyasının da ayrılması yönünde mütalaa verdi. Duruşma öncesi firari sanıkların avukatı Ersan Şen, savunmasını mahkemeye sundu. Cumhuriyet’in ulaştığı savunmayı kayıp yakını avukatı Figen Peri gazetemize değerlendirdi.

Ersan Şen'in duruşmalar sırasında birbiriyle çelişen açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Av. Peri, ayrıca Şen’in dosya gerçeği ile bağdaşmayan binaya ilişkin bazı gerçekleri bilerek çarpıttığını söyledi.

"TAPUYU ALT KAT ÜZERİNDEN ALDILAR"

Müteahhitlerin binanın imalatında yaptıkları teras kattaki brüt 266 m2 olan dairenin mimari ve statik projesinde yer almadığına dikkat çeken Av. Peri, “Ersan Şen ısrarla bu kaçak yapının tapuya kayıtlı olduğunu dile getiriyor. Oysa ki 75 m2 tapuya bağlı dediği yer teras kattaki daire değil kapıcı dairesi dairesidir” dedi.

Kaçak dairenin satışı gerçekleştirebilmek için alt katlarda bulunan 75 m2 büyüklükteki kapıcı dairesinin tapusu ile alım satıma konu edildiğini söyleyen Av. Peri, “Bu durum, terastaki yapının kaçak olduğu gerçeğini değiştirmez” ifadelerini kullandı.

Öte yandan davaya dikkat çekmek isteyen kayıp yakınları, bina enkazında 23 gündür sürdürdükleri adalet nöbetini dün sonlandırdı.