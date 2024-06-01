Furkan Apartmanı Davası’nda savcı mütalaasını açıkladı: Üç kişiye üst sınırdan ceza talebi

51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı’nın davasında 6. duruşma dün tamamlandı. Firari sanıkların dosyası ayrılırken savcılık verdiği mütalaada 4 sanıktan üçüne ceza, birisine beraat istedi.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 01.06.2024 - 11:14
Furkan Apartmanı Davası’nda savcı mütalaasını açıkladı: Üç kişiye üst sınırdan ceza talebi
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Kahramanmaraş depremlerinde Gaziantep’in Nizip ilçesinde yalnızca Furkan Apartmanı yıkılmış ve 51 kişi yaşamını yitirmişti. Altıncı duruşması görülen ve 2 firari 4 tutuksuz yargılanan sanığın olduğu davada savcı mütalaasını verdi.

Tutuksuz yargılanan dört sanıktan F.Ö., E. Ö. ile Y. Ş. Y. hakkında ‘Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan üst sınırdan ceza, N. A. için ise beraat talep edildi. Ayrıca firari 2 sanığın dosyasının ayrılması istendi. 

Ara karar açıklayan mahkeme heyeti, taraflara mütalaa hakkında beyanda bulunmak üzere süre verdi. Sanıkların tutuklu yargılanması talebini reddetti. Duruşmaya da 19 Temmuz’da devam edilecek.

Karar sonrası kayıp yakınları, firari müteahhitlerin avukatı Ersan Şen’i önce alkışlarla protesto edip sonrasında yuhaladı. Ailelerin tepkisi üzerine Ersan Şen polis denetiminde adliyeden çıkarıldı.

Dava sonrası gazetemize konuşan kayıp yakını avukatı Figen Peri şunları söyledi:

“ADALETE İNANCI SARSTI”

"Binada kolon kesilmesi, kaçak kat yapılması neticesinde ilçede tek yıkılan bina Furkan Apartmanı olmuştur. Bu bir cinayettir. Araştırmanın genişletilmesi için yaptığım savunmanın tamamlanmasına bile izin verilmedi, defalarca heyet tarafından savunmam bölündü. Buna karşın Ersan Şen’in benden çok daha uzun yaptığı savunma hiçbir şekilde bölünmedi. Bunlara karşın bugün savcılık tarafından mütalaa verildi ve geçen duruşma tahliye edilenlerin tutukluluk talebi istendi. Ancak mahkeme bu talebi reddetti. Bu adil yargılanma hakkımızın açıktan ihlalidir. 51 canını kaybeden ailelerin adalete olan inancını sarsmıştır.” 


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