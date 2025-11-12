Futbol maçı faciayla bitti: 3 çocuk babası hayatını kaybetti

Bursa’da, halı sahada arkadaşları ile futbol oynarken kalp krizi geçiren Sinan Kurtoğlu (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Orhangazi ilçesindeki bir halı saha tesisinde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Sinan Kurtoğlu, halı sahada futbol oynadığı sırada rahatsızlandı. Arkadaşlarının ihbarıyla tesise gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sinan Kurtoğlu’nun kalp krizi geçirdiği belirlendi. 3 çocuk babası Kurtoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Sinan Kurtoğlu, bugün ikindi vakti Gazi Orhanbey Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek

FENALAŞIP YERE DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Sinan Kurtoğlu’nun (35), maç sırasında rahatsızlandığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaleci olan Kurtoğlu’nun bir anda fenalaşıp yere düştüğü, arkadaşlarının da yanına koştuğu görüldü. Sağlık ekiplerinin, Sinan Kurtoğlu'nu halı sahadan çıkardığı anlar da görüntüye yansıdı.