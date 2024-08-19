Ata’mızın ebedi istirahatgahında süper ay manzarası

En son Ağustos 2023’te gerçekleşen süper ay, bu yıl en büyük ve en parlak haliyle dün gökyüzündeydi. Ayın renkli görüntüleri Anıtkabir'de kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

ANKARA / Cumhuriyet
19 Ağustos 2024 Pazartesi, 14:06
Ata’mızın ebedi istirahatgahında süper ay manzarası

Ay’ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu gün gözlemlenen Süper Ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 14 daha büyük göründü.

Ata’mızın ebedi istirahatgahında süper ay manzarası

“Mersinbalığı Ayı” olarak adlandırılan Ay, normalden biraz daha büyük bir parlaklıkla ve Dünya’dan bakıldığında yıldızın normalden daha büyük olduğu izlenimi verdi. 

Ata’mızın ebedi istirahatgahında süper ay manzarası

Tüm dolunayların yaklaşık dörtte biri Süper Ay olarak sınıflandırılırken, dolunayların sadece yüzde 3’ü Mavi Ay olarak görülüyor.

Ata’mızın ebedi istirahatgahında süper ay manzarası

Süper ay manzarası, dün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahıyla yan yana görüntülendi.

Ata’mızın ebedi istirahatgahında süper ay manzarası

ir sonraki süper mavi ay manzarası ise Ocak ve Mart 2037’de bekleniyor. 

FOTOĞRAFLAR: Necati Savaş

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