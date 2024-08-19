Ata’mızın ebedi istirahatgahında süper ay manzarası
En son Ağustos 2023’te gerçekleşen süper ay, bu yıl en büyük ve en parlak haliyle dün gökyüzündeydi. Ayın renkli görüntüleri Anıtkabir'de kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.
Ay’ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu gün gözlemlenen Süper Ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 14 daha büyük göründü.
“Mersinbalığı Ayı” olarak adlandırılan Ay, normalden biraz daha büyük bir parlaklıkla ve Dünya’dan bakıldığında yıldızın normalden daha büyük olduğu izlenimi verdi.
Tüm dolunayların yaklaşık dörtte biri Süper Ay olarak sınıflandırılırken, dolunayların sadece yüzde 3’ü Mavi Ay olarak görülüyor.
Süper ay manzarası, dün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahıyla yan yana görüntülendi.
ir sonraki süper mavi ay manzarası ise Ocak ve Mart 2037’de bekleniyor.
FOTOĞRAFLAR: Necati Savaş
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