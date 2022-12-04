Muğla'nın ilçeleri! Muğla'nın kaç ilçesi var? Muğla'nın ilçe nüfusları kaç? Muğla'nın ilçe belediyeleri hangi partiden?
Türkiye nüfusu 2021 yılına göre toplam 84.680.273 olup, 42.428.101 erkek ve 42.252.172 kadından oluşmaktadır. Muğla'nın nüfusu 2021 yılına göre 1.021.141'dir. Muğla'nın plaka numarası 48, alan kodu ise 0252'dir.
Muğla'nın 13 ilçesi vardır.
Muğla'nın ilçeleri: Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula, Yatağan.
Bodrum
İlçe, günümüzde önemli bir turizm merkezidir. Bodrum sadece Türkiye'de değil, dünyada da turizm açısından bilinen bir ilçedir. Nüfus açısından il genelinde Menteşe ve Fethiye'yi geçerek en büyük ilçe unvanına sahip olmuştur. Dünyanın Yedi Harikasından biri olan Halikarnas Mozolesi Bodrum'da inşa edilmiştir. Bodrum Kalesi bugün dünyanın en büyük 2. Sualtı Arkeoloji Müzesi olarak hizmet vermektedir
Yüzölçümü 557 km², nüfusu 2021 yılına göre 187.282'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %44,88 oy oranıyla CHP'nin adayı Ahmet Aras olmuştur.
Dalaman
İlçenin tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi yeterli arkeoloji kazısı ve yüzey araştırması yapılmadığından dolayı bulunmamaktadır. Ancak Antik Karya bölgesi içerisinde olduğundan ilçe tarihinin çok eskilere dayandığı sanılmaktadır. Dalaman Ovası, Muğla ilinin en verimli ovasıdır,Türkiye'nin ve dünyanın en verimli ovaları içerisindedir. İlçe topraklarını Dalaman Çayı sulamakta olup, Akdeniz ve Ege Bölgeleri geçiş noktasında bulunmaktadır.
Yüzölçümü 617 km², nüfusu 2021 yılına göre 44.386'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %38,57 oy oranıyla AKP'nin adayı Muhammet Karakuş olmuştur.
Datça
Datça Yarımadası'ndaki buluntuların geçmişi M.Ö. 2000'lere kadar uzanır. Bilinen ilk yerli halk Karyalılar'dır ve burada en parlak dönem Dorlar döneminde yaşanmıştır. Yarımada, 13. yüzyılda Menteşe Beyliği'ne bağlanmış; 15. yüzyılda ise Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına katılmış ve adı Datça olmuştur. Son Osmanlı padişahlarından Sultan Reşat döneminde Datça adı Reşadiye olmuş, Cumhuriyet'le beraber ise tekrar Datça’ya dönüştürülmüştür.
Yüzölçümü 875 km², nüfusu 2021 yılına göre 24.519'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %48,90 oy oranıyla CHP'nin adayı Abdullah Gürsel Uçar olmuştur.
Fethiye
Kentin eski adı Meğri'dir. Bu adın, Rumların "uzak diyar" anlamına gelen Makri adlandırmasından türediği düşünülmektedir. Özellikle turizm açısından gelişmiştir. Muğla'nın en büyük ilçesi ve Muğla merkez de dahil olmak üzere en büyük yüzölçümüne ve yerleşim alanına sahip ilçedir. Nüfus yoğunluğu açısından da Muğla merkez ve diğer ilçelerden büyüktür.
Yüzölçümü 690 km², nüfusu 2021 yılına göre 170.379'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %44,52 oy oranıyla CHP'nin adayı Alim Karaca olmuştur.
Kavaklıdere
Kavaklıdere, Muğla ilinin kuzeyinde yer alır ve Aydın iline sınırı vardır. Deniz seviyesinden 850 m yüksekte yer alan ilçe Muğla il merkezine 52 km uzaklıktadır. %70'i ormanlarla kaplıdır. Osmanlı Devleti zamanında bucak olan Kavaklıdere 1990 yılında ilçe haline gelmiştir.
Yüzölçümü 81 km², nüfusu 2020 yılına göre 10.842'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %65,47 oy oranıyla AKP'nin adayı Mehmet Demir olmuştur.
Köyceğiz
Köyceğiz'in tarihi M.Ö. 3400 yıllarına kadar uzanır. Bu yörede varlık gösteren ilk uygarlık Karyalılardır. Sonra sırasıyla İskitler, Asurlular, İyonyalılar, Dorlar, Akalar, Persler, Hellenler, Seleykoslar, Romalılar, Selçuklu Hanedanı, Menteşeoğulları ve Osmanlılar yöreye hakim olmuştur. İlçede, Köyceğiz Gölü'nün Akdeniz ile birleştiği yerde Kaunos Antik Kenti vardır.
Yüzölçümü 906 km², nüfusu 2021 yılına göre 38.425'tir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %49,09 oy oranıyla AKP'nin adayı Kamil Ceylan olmuştur.
Marmaris
Marmaris, batısında Datça Yarımadası ve Kerme Körfezi, kuzeyinde Ula, doğusunda Balan Dağı, Karadağ ve Günlük Tepeleri ile güneyinde Akdeniz ile çevrilidir. Körfezin önünde kıyıya ince bir dille bağlı olan Adaköy, onun önünde Sedir Adası, Keçi Adası ve Güvercin Adası bulunur. Kentin en eski kısmı denize doğru uzanmış bir tepe üzerine kurulu olan Kale Mahallesi'dir. Marmaris daha sonra eteklere doğru ve kıyı boyunda gelişmiştir.
Yüzölçümü 1.952 km², nüfusu 2021 yılına göre 95.849'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %45,45 oy oranıyla CHP'nin adayı Mehmet Oktay olmuştur.
Menteşe
Menteşe, Muğla'nın merkez ilçesidir. Daha önceleri ''Çardaklı'' adıyla bir köy iken, 29 Şubat 1972'de ''Menteşe'' adıyla belediye statüsü alarak beldeye dönüşmüştür.
Yüzölçümü 1.669 km², nüfusu 2021 yılına göre 118.443'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %48,50 oy oranıyla CHP'nin adayı Bahattin Gümüş olmuştur.
Milas
Milas'ın müstahkem kalesi işlevi görmüş Beçin başta olmak üzere ilçede tarihleri derin, köklü bir geçmişe uzanan pek çok yerleşim bulunmaktadır. Milas, düzenli kent merkezi, antik kalıntıları, tarihi değeri bulunan eserleri ve evleri, canlı çarşısı, dünyaca ünlü Milas halıları ile turistik açıdan pek çok ilginç özelliği bulunan bir ilçedir. Milas kent merkezi içindeki en eski eser Hisarbaşı mahallesinde, Hisarbaşı tepesinin doğusunda bir podyum üzerine inşa edilmiş olan Augustus (Uzunyuva) Tapınağıdır. Tapınağın Korent başlıklı tek sütunu hala ayaktadır.
Yüzölçümü 2.167 km², nüfusu 2021 yılına göre 145.275'tir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %51,38 oy oranıyla CHP'nin adayı Muhammet Tokat olmuştur.
Ortaca
Ortaca, Köyceğiz'e bağlı bir köy statüsünde iken 25 Mayıs 1959'da belde statüsü alarak belediyeye dönüşmüştür. 1987 yılında da ilçe olmuştur. Dalyan, ilçe sınırları içinde bir mahalledir. Köyceğiz-Dalyan Lagün sistemi, göller ve sazlıklarla süslü kanallardan oluşur. İlçede, Kaunos Antik Kenti, yamaçları süsleyen kral mezarları, İztuzu Plaj’ında yumurtlayan Caretta Carettalar vardır.
Yüzölçümü 3,500 km², nüfusu 2021 yılına göre 52.929'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %36,71 oy oranıyla MHP'nin adayı Alim Uzundemir olmuştur.
Seydikemer
İlçe, 12 Kasım 2012'de TBMM'de kabul edilen 6360 sayılı kanun ile Fethiye ilçesinde yer alan Kemer beldesinin ilçeye dönüşmesi ve isminin Seydikemer olarak değişmesi sonucu oluşmuştur. İlçe adını önceden Fethiye'ye bağlı olan Seydiler ile Kemer köylerinin adlarının birleşmesinden almıştır.
Yüzölçümü 2.208 km², nüfusu 2020 yılına göre 61.427'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %51,14 oy oranıyla AKP'nin adayı Yakup Otgöz olmuştur.
Ula
Ula, 1954 yılında ilçe olmuştur. Muğla’nın güneyinde bulunan Ula'nın doğusunda Köyceğiz, batısında Gökova Körfezi, kuzeyinde Muğla merkez ilçesi, güneyinde Marmaris ilçesi vardır. Ula’nın ne zaman kurulduğuna dair kesin bir bilgi olmamakla beraber M.Ö. 6. yüzyılda kurulduğu tahmin edilmektedir. İlçe merkezine 3 km mesafedeki Kyllandos Antik Kenti'ndeki bulgular bunu göstermektedir. Kyllandos Antik Kenti, Ula’nın güney batısında Okkataş Mevkii denilen yerdedir. Karyalıların önemli yerleşim yerlerinden biri olan bu antik kentte Kaya Mezarları, tiyatro ve agora bulunmaktadır. Evliya Çelebi'nin eserlerine göre, Menteşe beylerinden Ulama Bey bölgeyi fethettikten sonra ismi Ula olarak değiştirilmiştir.
Yüzölçümü 407 km², nüfusu 2021 yılına göre 26.306'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %43,31 oy oranıyla AKP'nin adayı Özay Türkler olmuştur.
Yatağan
İlçeye bağlı Eskihisar, Yatağan mahallesi Kral Yolu'nun bittiği yerdir. İlçedeki eski ve verimsiz yöntemlerle üretim yapmaya devam eden Yatağan Termik Santrali Yatağan halkı için önemli bir kanser kaynağıdır. Santral, 2001 yılında zaman zaman Yatağan havasını kirletmiş ve kapatmıştır.
Yüzölçümü 1,772 km², nüfusu 2021 yılına göre 45.077'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %48,87 oy oranıyla AKP'nin adayı Mustafa Toksöz olmuştur.
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