Muğla'nın ilçeleri! Muğla'nın kaç ilçesi var? Muğla'nın ilçe nüfusları kaç? Muğla'nın ilçe belediyeleri hangi partiden?

Marmaris

Marmaris, batısında Datça Yarımadası ve Kerme Körfezi, kuzeyinde Ula, doğusunda Balan Dağı, Karadağ ve Günlük Tepeleri ile güneyinde Akdeniz ile çevrilidir. Körfezin önünde kıyıya ince bir dille bağlı olan Adaköy, onun önünde Sedir Adası, Keçi Adası ve Güvercin Adası bulunur. Kentin en eski kısmı denize doğru uzanmış bir tepe üzerine kurulu olan Kale Mahallesi'dir. Marmaris daha sonra eteklere doğru ve kıyı boyunda gelişmiştir.

Yüzölçümü 1.952 km², nüfusu 2021 yılına göre 95.849'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %45,45 oy oranıyla CHP'nin adayı Mehmet Oktay olmuştur.