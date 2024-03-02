Naci Görür'den Ahmet Ercan'a 'deprem' yanıtı: 'Kendinize gelin...'

"Arkadaşlar, zaman zaman, X’te yazışmalarınızı, sorularınızı, düşüncelerinizi okuyorum. Çoğunuz olumlu yönde ve olması gereken şekilde konuşuyorsunuz. Ama kimi arkadaşlarım sanki bu ülkede depremin konuşulmasından rahatsız oluyor. Korkmalarını anlıyorum. Korku insani bir duygu ama daha dün on binlerce canımızı kaybettiğimiz bir ortamda ülkemizdeki kentleri deprem dirençli yapalım, insanımız ölmesin söyleminden niye rahatsızlık duyarlar ki. Biz burada depremi değil depreme karşı önlem alalımı konuşuyoruz. Lütfen içinize sevgi dolsun, kendinize gelin."