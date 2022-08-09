Tekirdağ'ın ilçeleri! Tekirdağ'ın kaç ilçesi vardır? Tekirdağ'ın ilçe nüfusları kaç? Tekirdağ'ın ilçe belediyeleri hangi partiden?

MALKARA

Tekirdağ ilinin toprak alanı bakımından en geniş ilçesi olan Malkara'nın yüzölçümü 1.149 km'dir. Malkara, 1870 yılına kadar Gelibolu'da kaldı ve daha sonra Tekirdağ'a bağlandı. Malkara 1880 yılından sonra ilçe olmuştur ve 77 mahalleye sahiptir. Malkara'nın nüfusu, 2021 yılı verilerine göre 51.616'dır.

2019 yerel seçimlerinde Ulaş Yurdakul, CHP'nin adayı olarak %49,95 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.