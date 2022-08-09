Tekirdağ'ın ilçeleri! Tekirdağ'ın kaç ilçesi vardır? Tekirdağ'ın ilçe nüfusları kaç? Tekirdağ'ın ilçe belediyeleri hangi partiden?
Tekirdağ, Marmara Bölgesi'nin Trakya yakasında bulunur. Tekirdağ'ın, doğusunda İstanbul, güneyinde Marmara Denizi ve Çanakkale, batısında Edirne, kuzeyinde Kırklareli ve kuzeydoğusunda Karadeniz ile çevrilidir.
Tekirdağ'ın 11 tane ilçesi bulunur. Tekirdağ'ın ilçeleri; Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Hayrabolu, Kapaklı, Malkara, Marmaraereğlisi, Muratlı, Saray, Şarköy, Süleymanpaşa.
ÇERKEZKÖY
Çerkezköy Bakanlar Kurulu'nun 1971 yılında verdiği karar ile "Kalkınmada Öncelikli Yöreler" kapsamına alınmış ve 1973 tarihindeki karar ile Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur. Bunun sonucunda hızlı sanayileşme başlamıştır.
Çerkezköy'ün, nüfusu 2021 yılına göre 196.736'dır ve yüzölçümü 326 km²'dir.
2019 yerel seçimlerinde Vahap Akay, CHP'nin adayı olarak %50,20 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
ÇORLU
Çorlu, Tekirdağ'a bağlı olan en büyük ilçedir. İstanbul'dan sonra Türkiye'nin Doğu Trakyası'ndaki en büyük ikinci yerleşim yeridir.
Çorlu'nun, 2021 yılı verilerine göre nüfusu 284.907'dir. Çorlu 899.3 km² yüzölçümüne sahiptir.
2019 yerel seçimlerinde Ahmet Sarıkurt, CHP'nin adayı olarak %50,87 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
ERGENE
Ergene, 12 Kasım 2012'de TBMM'de kabul edilen 6360 sayılı kanun ile kuruldu. Çorlu'dan ayrılan Ergene, 16 mahalleden oluşmaktadır. Ergene'nin nüfusu 2021 yılına göre 66.028'dir. Ergene, 450 km yüzölçümüne sahip bir ilçedir.
2019 yerel seçimlerinde Rasim Yüksel, CHP'nin adayı olarak %47,84 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
HAYRABOLU
Hayrabolu, Trakya'nın en eski yerleşim yerlerinden birisidir. 2 kez işgalden kurtulan Hayrabolu ilçesinin, 2021 yılı verilerine göre nüfusu 31.245'dir. Hayrabolu ilçesinin yüzölçümü 1.014 km'dir.
2019 yerel seçimlerinde Osman İnan, AKP'nin adayı olarak %49,21 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
KAPAKLI
2012'de ilçe olan Kapaklı, Organize Sanayi Bölgesi'ni bünyesinde barındıran bir iş merkezi haline gelmiştir. Kapaklı ilçesinin, 2020 yılı verilerine göre nüfusu 124.609'dur ve ilçe, 193,7 km² yüzölçümüne sahiptir.
2019 yerel seçimlerinde Mustafa Çetin, AKP'nin adayı olarak %53,96 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
MALKARA
Tekirdağ ilinin toprak alanı bakımından en geniş ilçesi olan Malkara'nın yüzölçümü 1.149 km'dir. Malkara, 1870 yılına kadar Gelibolu'da kaldı ve daha sonra Tekirdağ'a bağlandı. Malkara 1880 yılından sonra ilçe olmuştur ve 77 mahalleye sahiptir. Malkara'nın nüfusu, 2021 yılı verilerine göre 51.616'dır.
2019 yerel seçimlerinde Ulaş Yurdakul, CHP'nin adayı olarak %49,95 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
MARMARAEĞERLİSİ
Üç tarafı denizlerle kaplı olan ilçe'nin, 32 km'lik kıyı şeridi vardır. 2 tane doğal liman ve 3 tane iskelesi bulunmaktır. Marmaraereğlisi'nin, nüfusu 2021 yılına göre 28.336'dır ve 196.9 km²'lik bir yüzölçümüne sahiptir.
2019 yerel seçimlerinde Hikmet Ata, DSP'nin adayı olarak %37,03 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
MURATLI
Daha öncelerde Çorlu ilçesine bağlı olan Muratlı, 27.06.1957 yılında, 9644 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kanun ile ilçe olmuştur. Muratlı ilçesinin, 2021 yılına göre nüfusu 29.716'dır ve 427 km'lik bir alana sahiptir.
2019 yerel seçimlerinde Nebi Tepe, CHP'nin adayı olarak %47,39 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
SARAY
Düz bir alan üzerine kurulmuş olan Saray topraklarının büyük çoğunluğu Egene Havzası'nda yer almaktadır. İlçenin en yüksek noktası, Yıldız Dağları üzerinde bulunan Karatepe'dir. Saray ilçesinin, 2021 yılına göre nüfusu 50.394'dür ve yüzölçümü 612 km²'dir.
2019 yerel seçimlerinde Özger Erkiş, CHP'nin adayı olarak %57,71 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
SÜLEYMANPAŞA
Süleymanpaşa, 12 Kasım 2012'de TBMM'de kabul edilen 6360 sayılı kanun ile Tekirdağ merkez ilçesinin kaldırılmasından dolayı ilçe olmuştur. Adını, 14. Yüzyılda Trakya'da savaşan Osmanlı Ordusu'nun ilk komutanı Süleyman Paşa'dan almıştır. Süleymanpaşa ilçesinin, 2021 yılına göre nüfusu 210.547'dir ve 1.111 km'lik bir yüzölçümüne sahiptir.
2019 yerel seçimlerinde Cüneyt Yüksel, AKP'nin adayı olarak %48,52 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
ŞARKÖY
Tekirdağ'ın güneybatısında, Marmara Denizi kıyısında kurulmuştur. Turizm açısından gelişmekte olan ilçede, 26 tane köy bulunmaktadır. Şarköy'ün, 2021 yılına göre nüfusu 33.062'dir ve yüzölçümü 554.9 km²'dir.
2019 yerel seçimlerinde Alpay Var, CHP'nin adayı olarak %52,27 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
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