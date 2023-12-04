Türkiye'nin diri fay hatları 45 ilden geçiyor: MTA diri fay haritasında hangi iller var?

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2023 Pazartesi, 20:29
Türkiye'nin diri fay hatları 45 ilden geçiyor: MTA diri fay haritasında hangi iller var?

Bugün İstanbul'da yaşanan depremin ardından ülkemizdeki diri fay hatları araştırılmaya başlandı. Diri fay hatlarının hangi iller ve ilçelerden geçtiği merak konusu oldu. Peki, MTA diri fay haritasında hangi iller var?

Türkiye'nin diri fay hatları 45 ilden geçiyor: MTA diri fay haritasında hangi iller var?

Geçtiğimiz 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonucunda ve bugün İstanbul'da meydana gelen depremin ardından ülkemizdeki deprem gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıktı. Depremler sonrasında en merak konu ise Türkiye'den geçen diri fay hatları oldu.

Türkiye'nin diri fay hatları 45 ilden geçiyor: MTA diri fay haritasında hangi iller var?

İşte diri fay hattı geçen iller ve ilçeler...

ADIYAMAN: Gölbaşı

AFYONKARAHİSAR: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

ANKARA: Şereflikoçhisar

ANTALYA: Demre

AYDIN: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

BALIKESİR: Gönen, Manyas

BATMAN : Kozluk

BİNGÖL: Karlıova, Yedisu

BOLU: Gerede, Yeniçağa

BURSA: Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa

ÇANAKKALE: Çan, Yenice

ÇORUM: Laçin

Türkiye'nin diri fay hatları 45 ilden geçiyor: MTA diri fay haritasında hangi iller var?

DENİZLİ: Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz

DİYARBAKIR: Lice

DÜZCE: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

ELAZIĞ: Palu, Sivrice

ERZİNCAN: Üzümlü

ESKİŞEHİR: İnönü

GAZİANTEP: İslahiye

HAKKARİ: Şemdinli

HATAY: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

ISPARTA: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

İZMİR: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

Türkiye'nin diri fay hatları 45 ilden geçiyor: MTA diri fay haritasında hangi iller var?

K.MARAŞ: Nurhak, Türkoğlu

KAYSERİ: Talas, Yeşilhisar

KIRIKKALE: Keskin

KIRŞEHİR: Akpınar, Mucur

KOCAELİ: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

KONYA: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

KÜTAHYA: Gediz, Simav

MALATYA: Akçadağ

MANİSA: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

MERSİN: Çamlıyayla, Mut

MUĞLA: Menteşe, Milas

MUŞ: Korkut, Varto

NİĞDE: Altunhisar, Bor

Türkiye'nin diri fay hatları 45 ilden geçiyor: MTA diri fay haritasında hangi iller var?

OSMANİYE: Düziçi, Toprakkale

SAKARYA: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

ŞANLIURFA: Bozova

SİİRT: Eruh

ŞIRNAK: Beytüşşebap

SİVAS: Altınyayla, Yıldızeli

TOKAT: Niksar, Pazar, Reşadiye

VAN: Çaldıran, Özalp

YALOVA: Altınova, Çınarcık

Türkiye'nin diri fay hatları 45 ilden geçiyor: MTA diri fay haritasında hangi iller var?

DİRİ FAY NEDİR?

Diri fay veya aktif fay, tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylara verilen isim. Yer kabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, (üzerinde deprem gerçekleşen ve hareket eden iki levha ya da levhacık arasındaki ara yüzey) fay olarak adlandırılır.

En Çok Okunan Haberler