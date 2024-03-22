Galeria Sitesi davasında müteahhitlerin cezası belli oldu
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi davasında 4 sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Diyarbakır’da, Kahramnmaraş merkezli depremlerde yıkılan, 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'ne ilişkin 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu yargılanan müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit ve inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir’e 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.
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