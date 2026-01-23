Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.01.2026 00:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Gazeteci Furkan Karabay yeniden gözaltına alındı: İfade işlemleri başladı

İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Karabay’a, TCK 217/A maddesi uyarınca “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması yöneltildi.

Gazeteci Furkan Karabay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Avukat Enes Ermaner'in aktardığına göre Karabay, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinde düzenlenen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alındı.

SAVCILIKTA İFADE VERECEK

Gazeteci Furkan Karabay, Emniyet’te ifade vermeden bugün direkt Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

Karabay’ın savcılıktaki ifade işlemleri başladı.

İlgili Konular: #Furkan Karabay