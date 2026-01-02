Gazeteci, siyasetçi, iş insanı, sanatçıların olduğu binlerce kişi adliye koridorlarındaydı: Hak arama yılı oldu

‘PATRONLAR’ MAHKEMEDE

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Kurulu’nda yaptıkları konuşmalar nedeniyle TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK başkanı Ömer Aras hakkında dava açıldı. Turan ile Aras, 13 Şubat’ta genel kurulda yaptıkları konuşmada, son dönemdeki siyasi ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşlerini açıkladı. TÜSİAD yönetiminden gelen eleştirilere iktidardan tepki geldi. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK başkanı Ömer Arif Aras, “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla yargılandıkları davada 20 Mayıs’ta ilk kez hâkim karşısına çıktı.

MİNGUZZİ DAVASINDA KARAR

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak’ta kaykay malzemesi almak için gittiği pazar yerinde akranları tarafından bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin (14) davasında 6’ncı duruşmada karar açıklandı.

Haksız tahrik indirimi yapılmayan 2 suça sürüklenen çocuk (SSÇ) hakkında mahkeme, en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verdi. Diğer iki SSÇ hakkında ise ayrı ayrı beraat ve tahliye karara verilmişti. Mahkeme, sonuca ilişkin gerekçeli kararı 3 Kasım’da açıkladı. Mahkeme, “öldürme eyleminde aktif eylemlerinin bulunduğuna dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini” belirtti.

AYŞE BARIM’A ÖNCE CEZAEVİ SONRA EV HAPSİ

ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım, dizi-film sektöründe tekelleşme iddialarıyla 24 Ocak’ta evinden gözaltına alındı. Ancak Barım, ajansına kayıtlı oyuncuları Gezi Parkı’na yönlendirerek “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 27 Ocak’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne götürüldü.

22 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan ve ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Barım, 1 Ekim’de ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Ünlü isimler “tanık” olarak dinlendi. Mahkeme, Barım’ın yurtdışı çıkış yasağı ve konutu terk etmemek şeklinde ev hapsiyle tahliyesine karar verdi.

190 GÜN SONRA SERBEST

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalındaki bir videosunda kullandığı ifadeler nedeniyle “cumhurbaşkanına tehdit” iddiasıyla 22 Haziran’da tutuklandı. Altaylı, Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi. 26 Kasım’da ikinci kez hâkim karşısına çıkan Altaylı’ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Altaylı hakkında verilen cezanın gerekçeli kararını tamamladı. Mahkeme, Altaylı’nın yayında kullandığı ifadeleri basın özgürlüğü veya siyasal eleştiri sınırında değil, doğrudan “cumhurbaşkanının hayatına yönelik saldırı ima eden tehdit” olarak değerlendirdi. Altaylı, 29 Aralık’ta 190 gün sonra tahliye edildi.

SEÇİL ERZAN’A 102 YIL HAPİS

Yüksek kârlı güvenilir bir fon ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 40 kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan davasında 1 Aralık’ta karar çıktı. Tutuklu yargılanan Erzan’a 102 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

EHLİYETİNE EL KONDU

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 ay önce 4 yıl 2 ay hapse çarptırdığı önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir için 18 Aralık’ta görülen duruşmada, 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olduğu halde tek gün tutuklu kalmayan Zehra Kınık’in 2 yıl süreyle ehliyetine el kondu.

‘FUTBOLDA BAHİS’ SORUŞTURMASI

“Futbolda bahis” soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü’nün futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray Spor Kulübü’nün futbolcusu Metehan Baltacı, eski Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Ankaraspor Kulübü’nün sahibi Ahmet Okatan’ın da aralarında olduğu bazı şüpheliler tutuklandı. Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük’ün de yer aldığı bazı zanlılar hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.

CAN HOLDİNG’E OPERASYON

Can Holding’e yönelik “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “karapara aklama” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. 121 şirkete TMSF kayyım olarak atandı. Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, iş insanı Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ve Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı. Turgay Ciner için tutuklama kararı çıkarıldı.

ERDEN TİMUR TUTUKLANDI

“Futbolda bahis” soruşturması kapsamında eski Galatasaray yöneticisi ve iş insanı Erden Timur’un da bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı. Timur hakkındaki soruşturma spor suçları soruşturma bürosundan terörizmin finansman ve aklama bürosuna gönderildi.

Timur’a, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasının yöneltildiği ortaya çıktı. İş insanı Erden Timur dahil toplam 19 kişi tutuklandı.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

İstanbul'da geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmaları başlatıldı. Çok sayıda ünlü isme Adli Tıp Kurumu’nda (ATK) test yaptırıldı, ifadelerine başvuruldu. Spikerler Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ile Hande Sarıoğlu da kan örneği ve ifadeleri alınan isimler arasında yer aldı. Test verdikten sonra ATK’den ayrılan Cebeci, daha sonra ek deliller doğrultusunda yeniden adliyeye çağrıldı ve “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçundan tutuklandı.

Devam eden soruşturmada, gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Elif Kılınç, Ufuk Tetik, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan, Mustafa Manaz, Dilara Yıldız ve Buse Öztay gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ersoy, Manaz, Tetik ve Gülan tutuklanırken Yıldız, Öztay, Aybaktı ve Kılınç hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturmada, şüpheli Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarılıp mal varlıklarına el kondu. Şüpheli Burak Ateş hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Devam eden süreçte oyuncular Melisa Döngel ile İrem Sak, fenomen Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcılar Aleyna Tilki ile Yusuf Güney hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Sak, Bilic, Yıldız, Tilki, Döngel ve Güney gözaltına alındı. Şüpheliler, ATK’de kan ve saç örneği vermelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Tims&B Prodüksiyon Üst Yöneticisi Yusuf Timur Savcı’nın ATK’de verdiği örneklerin ardından savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Muğla, Adana ve Antalya’daki eşzamanlı operasyonda, Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Melissa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Ercan Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen ve Yılmaz Burak Bozkurt gözaltına alındı. Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık için yakalama kararı çıkarıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran için “uyuşturucu madde temin etmek”, “uyuşturucu madde kullanılmasına imkân sağlamak” ve “uyuşturucu madde kullanma” suçlarından ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesi talimatı verildi. Saran için “yurtdışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Saran’ın, saç örneklerinde uyuşturucu testinin pozitif çıktığı, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu belirlendi. Saran, 24 Aralık’ta İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Saran, çıkarıldığı hâkimlikçe “imza atma” şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.