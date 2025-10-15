Gazeteci yazar Hüseyin Aykol beyin kanaması geçirdi

Dernekten yapılan açıklamada, Aykol'un Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ve durumunun ciddi olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Özgür Ülke, Özgür Gündem ve ardılları olan hemen hemen tüm gazetelerin kuruluşunda yer alan ve 30 yıldan fazladır gazetecilik yapan dostumuz, hocamız Hüseyin Aykol ne yazık ki beyin kanaması geçirdi. Aykol, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve durumu ciddiyetini koruyor. Duamız seninle" denildi.

DEM PARTİ: ACİL ŞİFA DİLİYORUZ

DEM Parti'den yapılan açıklamada ise, "Özgür basının duayen isimlerinden, emektar gazeteci sevgili Hüseyin Aykol’un geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kendisine acil şifalar diliyor, bir an önce aramıza dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Cezaevindeki tutsakların sesi Hüseyin Hoca, 12 Eylül işkencelerine direnmiş ve baskı politikalarına karşı asla duruşundan taviz vermemiştir. Buna da direneceğine yürekten inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.