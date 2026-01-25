Gazetemize ve haber müdürümüz Can Uğur'a 2 ödül

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bandırma İlçe Örgütü, ölümsüz gazeteci Uğur Mumcu’yu anmak ve araştırmacı gazetecilik ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlediği ödül töreninin dün dördüncüsünü gerçekleştirdi.

Anma etkinliğinde, gazetemiz Gazetecilik Ödülü’ne layık görülürken gazetemiz haber müdürü Can Uğur’a Araştırmacı Gazetecilik Ödülü takdim edildi.

Etkinlik, Uğur Mumcu’nun aydınlanma mücadelesindeki yerini ve kalemini halktan yana kullanan duruşunu vurguladı.

Organizasyona ev sahipliği yapan CHP Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Atak, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

Mumcu’nun cesaretinin ve mücadelesinin bu topraklarda yaşamaya devam ettiği vurgulandı. Yapılan konuşmalarda, Uğur Mumcu’nun unutulmadığı ve unutturulmayacağı mesajı verildi.