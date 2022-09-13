Gazetemize verilen hapis cezası AYM'den döndü: ‘İfade ve basın özgürlüğünün ihlali’
Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın'ın 22 Mart 2015'te yaptığı bir haber nedeniyle açılan davada 10 ay hapis cezası kararı AYM'den geri döndü.
Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, 22 Mart 2015’te, Türkiye’ye olimpik sporcu yetiştirmek için oluşturulan 12 Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi tesisinden biri olan Ankara Eryamanlar’daki olimpik yüzme havuzunun dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin eşinin yüzme öğrenmesi için özel kullanıma tahsis edildiğini gündeme getirdi.
Güllüce’nin “iftira” gerekçesiyle açtığı dava sonucu Kızılyalın, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı; hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. İtirazların reddedilmesi üzerine konu AYM’ye taşındı.
AYM İkinci Bölümü, Eylül 2021’de, ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetti. İddiaların araştırılma isteminin yerel mahkeme tarafından reddedildiğine işaret edilen kararda, tesiste güvenlik kamerası olmadığı, giriş çıkış kayıtlarının tutulmadığına dikkat çekildi. Kararda, yerel mahkemenin gerekçesinin, ifade ve basın özgürlüklerine yapılan müdahale için ilgili ve yeterli sayılamayacağı vurgulandı.
KARAR KESİNLEŞTİ
Karar üzerine dosya yerel mahkemeye geri gönderildi. Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesi, AYM kararının ardından 22 Mart’ta cezanın iptaline ve beraatine karar verdi. İstinafa taşınan dosyayı görüşen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi, 30 Mayıs’ta başvuruyu kesin olarak reddetti. Böylece karar kesinleşti.
Kararın kesinleşmesiyle söz konusu haber nedeniyle gazetemize açılan tazminat davasının da yenilenmesi isteminde bulunuldu.
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