Gazi Devlet Hastanesi için deprem raporu: Hastane yüzde 90 riskli çıktı

Samsun'da bir süredir “Yıkılacak mı, satılacak mı?” tartışmalarının merkezinde yer alan Gazi Devlet Hastanesi ile ilgili hazırlanan deprem analiz raporunda, hastane binasının yüzde 90 oranında riskli olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne bağlı akredite özel bir lisanslı şirket tarafından hazırlanan raporda, hastane binasının depreme dayanıksız olduğu belirlendi. Acil servis ve polikliniklerin bulunduğu binada kolonların açıldığı, karot testi ile röntgen incelemelerinin yapıldığı görüldü.

Öte yandan Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, geçen yıl ekim ayında aldığı kararla sağlık alanını rekreasyon alanına dönüştürmüş, toplam 32 dönümlük alanın Kent Park’a çevrilmesini planlamıştı.

Ancak aynı hastane binası ve arazisi, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla özelleştirme kapsamına alınmıştı.