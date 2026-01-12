Gaziantep’te 17 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada 3 tutuklama

Gaziantep’te 17 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği, bir gencin de ağır yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Olay, dün akşam Şahinbey ilçesine bağlı Nuripazarbaşı Mahallesi Özdemir Bey Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada Mustafa D. (17) ile C.N.S. (17) ağır yaraland

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden gencin cenazesinin defnedildiği öğrenildi.

Olayın ardından Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan ve yaşlarının 18’den küçük olduğu belirtilen şüpheliler Y.H., M.H. ve A.A., emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.