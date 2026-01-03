Gaziantep’te dehşet: 11 yaşındaki kız çocuğunu marketin ortasında bıçakladı

Gaziantep'te akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen F.K. isimli şüpheli, kendisinden kaçıp markete sığınan 11 yaşındaki kız çocuğu H.E.'yi darbedip bıçakladı.

Olay, 1 Ocak akşamı Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen F.K. isimli şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle H.E.'yi darbetmeye çalıştı.

MARKETTE YAKALADIĞI KÜÇÜK KIZI BIÇAKLADI

Küçük kız, F.K.'den kaçarak bir markete sığındı. Küçük kızın ardından markete giren şüpheli, burada yakaladığı çocuğu darbetmeye başladı.

F.K., küçük çocuğu yere yatırıp, üzerine oturdu. F.K., daha sonra cebinden çıkarttığı bıçakla küçük kızı yaraladı.

KÜÇÜK KIZI ESNAF KURTARDI

Yaşananlar marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, küçük çocuk esnafın müdahalesi ile kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin arından H.E. hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ, TUTUKLANDI

F.K. isimli şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.