Gaziantep'te işçi servisi devrildi: 16 kişi yaralandı

5.05.2026 10:44:00
DHA
Gaziantep'te işçi servisinin şarampole devrildiği kazada 16 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çevreyolu Küsget mevkisinde meydana geldi.

D.T.'nin kullandığı işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

16 KİŞİ YARALANDI

Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde, sürücü ile 15 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ilgili soruşturma başlatıldı.

