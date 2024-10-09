Gaziantep’te feci kaza... Otomobil takla attı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yayınlanma: 09.10.2024 - 08:43

Güncelleme: 09.10.2024 - 08:43

Gaziantep'te Suriye uyruklu Muhammet Hani yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarptıktan sonra taklalar attı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde otomobil sürücüsü Muhammed Hani’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Hani’nin cenazesi ise adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.