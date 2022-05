Gaziantep'te organize hırsızlık: İnternet kablolarını çalıyorlar

24 Mayıs 2022 Salı, 16:22

Gaziantep'te son aylarda artan internet kablosu hırsızlığı nedeniyle onlarca mahalle internet hizmetine erişemiyor. Son birkaç ayda gerçekleşen hırsızlıklar nedeniyle Şehitkamil'in Şirinevler ve Kayaönü Mahallesi; Gazikent'in Belkız Mahallesi; Şahinbey'in Beydilli, 75. Yıl ve Suyabatmaz mahallelerinin yanı sıra birçok mahalle aylardır internetsiz kaldı.

Konuyla ilgili mağduriyet yaşayan vatandaşlar, daha öncede kablo hırsızlığı olaylarının olduğunu belirterek son yaşanan hırsızlık olaylarıyla birlikte artık çileden çıktıklarını ifade ediyor.

HIRSIZLARIN ÖNÜ ALINAMIYOR

Sene başından itibaren çeşitli zaman aralıklarında hırsızlık faaliyetlerini devam ettiren kimliği belirsiz kişiler, yurttaşları zor durumda bırakıyor. Bölge sakinlerinin aktardıkları bilgilere göre hırsızlar internet kablolarını genellikle gece saatlerinde çalıyor.

İnternet hizmeti sunan firmalar, yaşanan hırsızlıkları ilgili emniyet birimlerine bildirip gerekli cezai yaptırımların uygulanması için ihbarda bulunuyor. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kamuoyuna yapılan bilgilendirme açıklamalarında il genelinde yaşanan hırsızlıklara karşı mücadelenin hassasiyet ile sürdürüldüğü bildirildi.

Yaşanan soruna sosyal medya üzerinden tepki gösteren bazı vatandaşlar ise hırsızlık olaylarının yoğun olarak yaşandığı bölgelere daha fazla Bekçi ataması yapılması talebinde bulunarak, yakalanan hırsızlara caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Gazikent/Belkız Mahallesi - Cumhuriyet

"YAŞANAN MAĞDURİYETLER ÖNLENMELİ"

Kablo hırsızları tarafından mağdur edilen vatandaşlar, bu olayların belirli aralıklarla devam ettiğini ve aylarca internet hizmeti alamadıklarını ifade ederek hırsızlara karşı önlem alınması konusunda yetkililerden daha fazla çaba istiyor.

Hırsızlık kaynaklı altyapı sorunlarıyla karşı karşıya kalan kent sakinleri, hizmet aldıkları internet firmalarına defalarca bildirimde bulunmalarına rağmen çalışmalar hakkında detaylı bilgi edinemediklerini söylüyor ve bu konuda vatandaşa karşı kayıtsız kalınmasından dolayı şikayette bulunuyor.

Şehitkamil'e bağlı Çıksorut'un Göllüce Mahallesi - Cumhuriyet



EKONOMİK BİLANÇO YÜKSEK

Kablo hırsızlarının, çaldıkları yüzlerce metre internet kablosunu çeşitli yöntemlerle ayrıştırıp yerel hurdacılara satarak yasadışı gelir elde ettiği belirtiliyor.

Hırsızlar çaldıkları kablolarla yasadışı olarak küçük gelirler elde ederken, internet hizmeti sağlayan firmaların yüzbinlerce lira değerinde kablo kaybı yaşaması ekonomik olarak ciddi tahrip oluşturuyor.