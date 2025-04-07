Gaziler, Atatürk’ün İzmir’e son kez baktığı yerde buluştu

Yayınlanma: 07.04.2025 - 09:16

Güncelleme: 07.04.2025 - 09:16

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 9 Eylül 1922 öncesi İzmir’e son kez baktığı ve “Bu şehre bir şey olacak diye çok korktum” dediği Belkahve’de, Bornova Belediyesi tarafından kent kültürüne kazandırılan Ata Anı Evi’nde özel bir buluşma gerçekleşti. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kurtuluş Savaşı’nın izlerini taşıyan özel eşya ve materyallerin sergilendiği mekânda gazilerle bir araya geldi.

Gaziler, Ata Anı Evi’ni gezerek Kurtuluş Savaşı’nın sembol alanlarından biri olan Belkahve’nin önemine dair bir sunuma katıldı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, Başkan Ömer Eşki gazilere hitaben anlamlı bir konuşma yaptı.

“SİZLER, CUMHURİYET’İN YAŞAYAN KAHRAMANLARISINIZ”

Gazilere duyduğu minneti dile getiren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, şu ifadeleri kullandı:

“Sizleri burada, Atamızın İzmir’e baktığı ve büyük zaferin habercisi olan bu noktada ağırlamak bizim için büyük bir onur. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu toprakları vatan yapmak için büyük fedakârlıklar gösterdi. O gün verilen mücadele, bugün bizlere bağımsız ve çağdaş bir ülke bırakılmasını sağladı. Bugün burada bulunan sizler de Cumhuriyet’in yaşayan kahramanlarısınız. Kurtuluş Savaşı’ndan bugüne, bu vatan için mücadele eden her kahramanımıza minnet borçluyuz. Belkahve, sadece İzmir'in değil, tüm Türkiye’nin hafızasında yer eden bir nokta. Çünkü Atatürk, 9 Eylül sabahı bu tepeden İzmir’e baktığında, o zaferin gururunu ve halkının özgürlüğe kavuştuğunu hissetti. Ama aynı zamanda, bu şehrin ve ülkenin bir daha asla esaret altına girmemesi için mücadeleye devam edilmesi gerektiğini de düşündü. Biz de Atamızın izinden giderek Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz"

GAZİLERDEN ATA ANI EVİ’NE TAM NOT

Gaziler, Ata Evi’nin Kurtuluş Savaşı’nın ruhunu yaşattığını ve bu tarihi alanın korunmasının çok değerli olduğunu belirtti. Belkahve’nin manevi atmosferini hisseden gaziler, Atatürk’ün ayak bastığı bu noktada bulunmanın gururunu yaşadı. Ata Anı Evi, geçmişten günümüze Kurtuluş Savaşı’nın hatıralarını canlı tutan bir mekân olarak, Bornova Belediyesi’nin kültürel mirasa sahip çıkma vizyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.