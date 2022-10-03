Gazi’nin İzmir Türk Ocağı’na ziyareti

03 Ekim 2022 Pazartesi, 08:57

1925 yılı, Gazi Paşa, için çok önemlidir, şapka devrimini gerçekleştirmiş, ardından İzmir’e gelmiştir. Cumhurbaşkanı, 13 Ekim 1925 Salı günü, saat: 04.00’de, İş Bankası Müdürü Firuz Bey’in başkanlığında memurları kabul etmiş, övgüde bulunmuştur.

Cumhurbaşkanı, aynı gün öğleden sonra saat: 05.00’de, Naim Palas’tan çıkarak beraberlerinde Meclis Başkanı Kazım (Özalp) Paşa, Ordu müfettişi Fahrettin Paşalarla, Rize Milletvekili Fuad, Kütahya Milletvekili Nuri Beylerle ‘İzmir Kız Lisesi’ni ziyaret etmiş ve öğrencilerden oluşan orkestrayı dinlemişlerdir. Selim Sırrı Bey yönetiminde müzik eşliğinde yapılan dans ve spor gösterisini izleyen Cumhurbaşkanı, okulun anı defterine de şunları yazmıştır:

“İzmir Kız Lisesi’ni ziyaretimden çok memnun oldum. Müdür ve hanım, erkek öğretmenlerin ciddi ve isabetli çalışmasının sonuçları kolaylıkla ve takdirle görülmektedir.”

Daha sonra, okulun karşısındaki Türk Ocağını ziyaret etmişlerdir. Belediye Başkanı Aziz Bey ile bütün Ocak İdare Heyeti’nce karşılanan Cumhurbaşkanı, Altay İdman Yurdu gençleri, Muğla Heyeti, Denizli Türk Ocağı adına Mümtaz Bey ile tanıştırılmışlardır. ‘Musiki Yurdu’ gençlerinin verdiği konser, Cumhurbaşkanı Hazretleri’nin takdirlerini kazanmış ve onlara:

“Devrimler üzerinde müziğin çok büyük tesiri olacaktır. Sizler bu görevi yaptığınız için tebrike değersiniz” demiştir.

Ocaklı hanımların hazırladığı çay ziyafetine katılan Cumhurbaşkanı, hanımlara görüşmesinde özellikle yeni kurulan ‘Cumhuriyet’te kadının görevi ve sorumlulukları üzerinde durulmuştur.

Karşıyaka’ya Yapılan Ziyaretler

Daha sonra, Türk Ocağı’ndan ayrılarak askeri bir tekneyle Karşıyaka’ya gitmiştir. Heyeti, Karşıyaka Belediye ve Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Fikri Bey ve Karşıyaka’nın ileri gelenleri karşılamıştır. İskelede on binlerce halk ve öğrenci tarafından tezahüratlarla karşılanan Cumhurbaşkanı, genç bir öğrencinin yaptığı konuşmaya şöyle cevap vermiştir:

"Sizler bugünlerden daha mutlu günler yaşayacaksınız. Siz bizim göremeyeceğimiz yüksek mutluluklara erişeceksiniz. Teşekkür ederim.”

Bu ziyarette önce, annesinin mezarını ziyaret etmiş ve çelenk koymuştur. Daha sonra, Karşıyaka Spor Kulübü’nde futbolcuların ve tenisçilerin gösterilerini izleyerek bir hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı, kulübün şeref defterine şunları yazmıştır:

“Karşıyaka Spor Kulübü’nde karşı karşıya bulunduğum gençlik iftihara çok şayandır. Bu gençlik muvacehesinde istikbalin kuvveti, saadeti ne bariz görülmektedir.”

Daha sonra otomobille Karşıyaka vapur iskelesine gitmiş ve halkın sevinç tezahüratları arasında İzmir’e dönmüştür. Işıklar onunla, İzmir eserine daima sahip çıkacaktır. 30 Eylül 2022

Ahmet Gürel

Atatürk Araştırmacısı