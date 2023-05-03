Gebze'de HDP'lilere gözaltı: İlçe başkanı da aralarında...

Yayınlanma: 03.05.2023 - 11:02

Güncelleme: 03.05.2023 - 11:03

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında HDP Gebze İlçe Başkanı Ömer Y.'nin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Evdeki aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyalin ele geçirildiği öne sürüldü.

Gözaltına alınan isimler ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.