Gebze'de HDP'lilere gözaltı: İlçe başkanı da aralarında...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda, HDP ilçe başkanı Ömer Y.'nin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 03.05.2023 - 11:02
Gebze'de HDP'lilere gözaltı: İlçe başkanı da aralarında...
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında HDP Gebze İlçe Başkanı Ömer Y.'nin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Evdeki aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyalin ele geçirildiği öne sürüldü.

Gözaltına alınan isimler ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Gebze HDP gözaltı

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