Gebze'de HDP'lilere gözaltı: İlçe başkanı da aralarında...
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda, HDP ilçe başkanı Ömer Y.'nin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında HDP Gebze İlçe Başkanı Ömer Y.'nin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Evdeki aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyalin ele geçirildiği öne sürüldü.
Gözaltına alınan isimler ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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