Gediz Havzası'nın yaşaması için dijital altyapı

26 Ocak 2022 Çarşamba, 12:11

Projede, Sasalı ve Kaklıç bölgelerinde başlatılan çalışmalar kapsamında, Gediz Nehri’ni besleyen 16 kol ve 17 bin 500 kilometrekare alanda tarımsal sulama yapan çiftçilerin, nehir ve çevre ekosistemini korumak için 'Tarımsal Amaçlı Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları' ile 'Çevrim İçi Su Kalitesi Takip İstasyonları'nın kurulumu tamamlandı.

Gediz Havzası'nda kurulan istasyonlardaki sensörler ve uydu takip sistemleri ile meteorolojik, toprak ve su verileri dijital ortamda anlık olarak toplanacak. Tarım istasyonuna ek olarak işlev gören 'zararlı kamerası' ile bitkilerde oluşabilecek hastalıklar erkenden tespit edilebilecek.

VERİLER RAPORLANACAK

Çevrimiçi Su Kalitesi Takip İstasyonları ile toplanacak olan su analiz verileri ve istasyonların bulunduğu konumlardan belirli periyotlarda alınacak olan su numuneleri İKÇÜ Su Ürünleri Fakültesi’nde analiz edilecek ve raporlanacak. Bu erken uyarı raporları ile su ve toprak kirlenmesine karşı önlem alınarak bölgede daha verimli tarım yapılması sağlanacak.

EĞİTİM VERİLECEK

“Yaşasın Gediz, Temiz Su Temiz Gıda” projesine paydaşlık yapan İKÇÜ ile ilgili bölümlerin öğrencilerine, Gediz Havzası ve Gediz Nehri yatağındaki ekolojik dengenin takibi için kurulan Dijital İstasyonlardan elde edilen verilerin değerlendirilmesine yönelik dijital okuryazarlık eğitimleri verilecek.

GÜMRÜKÇÜ: GEDİZ'İ YAŞATACAĞIZ

Gediz’i yaşatmak için her türlü çalışmayı yaptıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Gediz, Çiğlimiz ve İzmir için çok büyük bir değer. Buradaki ekosistemi korumak ve tarımsal üretim açısından bölgenin imkanlarından en iyi şekilde yararlanmak adına çalışmalarımız sürüyor. Son olarak, Vodafone Business tarafından Sasalı ve Kaklıç’ın belli noktalarına istasyonlar kuruldu. Bu istasyonlarda su ve toprak analizleri anlık olarak yapılacak. Riskli durumlara karşı erkenden önlem alınacak. Su ve toprak veriminin artırılması ile beraber hem canlı popülasyonu korunacak hem de o bölgede tarımla uğraşan çiftçilerimizin sağlıklı ürünler yetiştirilmesi sağlanacak. Projeye sağladıkları katkılardan dolayı tüm paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.