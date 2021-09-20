Gediz Nehri’nin 'kirlenme serüveni' belgesel oldu

20 Eylül 2021 Pazartesi, 13:47

İzmir Körfezi'ne akan Gediz Nehri’ndeki kirliliğin kaynaklarını tespit etmek için “Temiz Gediz Temiz Körfez” sloganıyla çıktığı 4 günlük havza gezisi boyunca Gediz’in 401 kilometrelik yatağında incelemelerde bulanan Ege Belediyeler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 4 günlük havza gezisinin belgeseli İzmirTube’de yayınladı.

22 dakikalık belgesel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Gediz Nehri’nin doğduğu Murat Dağı’nda temiz akan Karapınar Şelalesi’nde yaptığı incelemeler ile başlıyor. Belgesele konu olan yolculuk 401 kilometrelik hatta 1800 kilometrelik kat edilerek nehrin İzmir’den denize döküldüğü Foça eski Gediz yatağında son buluyor. Belgesel Başkan Soyer’in 4 gün süren inceleme gezisi boyunca kaynağından temiz akan suyun geçtiği yerlerde ne hrin nasıl kirlendiğini gözler önüne seriyor. Çevre, su yönetimi ve su kaynakları uzmanları ile bölgede yaşayan yurttaşların da görüşlerinin yer verildiği belgeselde Başkan Soyer, Gediz’in kurtarılması için Türkiye’ye çağrı yapıyor.

'HERKES KİRLETMEYİ BIRAKACAK!'

Belgeselin başında Murat Dağı’ndaki Kaynarpınar Şelalesi’nde görüşlerini aktaran Başkan Soyer, “Gediz’in kirliliğiyle başa çıkmak mümkün değil. Nasıl temizlenecek? 400 km bir güzergah. Herkes kirletiyor çünkü. ‘Hayır’. Herkes kirletmeyi bırakacak. Kirlettirmeyeceğiz, koruyacağız. Gediz böyle pırıl pırıl aksa, tertemiz bir İzmir Körfezi olur, tertemiz bir deniz olur. Aşağıda 40 derece sıcaklıkta başka bir dünya ama burada derinizi ürperten bir serinlik var. Bundan sonrasında hüzün başlıyor, öfke başlıyor, kızgınlık başlıyor. Çünkü bu muazzam zenginliği, bu muazzam güzelliği aşağıda görüyoruz ve nasıl kirlendiğini, nasıl zehirle karıştığını ve nasıl bozulduğunu, mahvedildiğini görüyoruz. Buna izin vermemek lazım” şeklinde konuşuyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 14 Temmuz Çarşamba günü başlayan ve dört gün süren havza turu kapsamında Gediz Nehri'nin doğduğu Murat Dağı'ndaki Karapınar Şelalesi'ni ziyaret etmiş, daha sonra 401 kilometrelik hatta 1800 kilometre kat ederek, adım adım kirliliğin kaynağını yerinde incelemişti. Soyer, Gediz Nehri'nin doğduğu Murat Dağı'ndan başladığı havza turunu, Tuzçullu'dan tekneyle geldiği, nehrin İzmir'e döküldüğü Foça eski Gediz yatağında sonlandırmıştı. Havza turundaki incelemelerinin ardından açıkladığı Gediz’in kurtuluş reçetesini içeren 12 maddelik deklarasyon kapsamında çalışmalarına başlayan Başkan Soyer, Marmara Gölü’ne hayat vermek için ilk adımı atmış, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’ne yazı yazarak göle bu yıl içinde bir milyon metreküp su vermeleri için başvuru yapmıştı. Ancak başvuru reddedilmişti. Ayrıca Gediz’i kirleten kaynaklara dikkat çekmek ve önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı, Uşak, Manisa ve Kütahya Valilikleri ile İl Özel idareleri, belediye başkanlıkları ve kirliliğe neden olan kurumlara yazı gönderen Başkan Soyer, Gediz Nehri’nin kaynağı Murat Dağı ve çevresinin korunması için Milli Park ilan edilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı’na çağrıda bulunmuştu.

Belgeseli izlemek için tıklayın.