Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan “Uluslararası Özgürlük Filosu”na ait Vicdan Gemisi, İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda engellendi. Gemide bulunan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de yer alıyor. Peki, Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün kimdir? Sema Silkin Ün kaç yaşında, nereli? Özgürlük Filosu son durum...

SEMA SİLKİN ÜN KİMDİR?

Sema Silkin Ün 1981 yılında Üsküdar'da doğdu. Yabancı Dil Ağırlıklı Kadıköy İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmuş, yüksek öğrenimine Sakarya Üniversitesi'nin dış ticaret bölümünde başlamış, Anadolu Üniversitesi'nin işletme bölümünde bitirmiş, Sakarya Üniversitesi'nde çalışma ekonomisi ve sosyal siyaset bilim dalında yüksek lisansını tamamlamış ve yine aynı üniversitede çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri anabilim dalında doktorasını sürdürmektedir.

2004-2006 yıllarında Adalet ve Kalkınma Partisi Üsküdar Gençlik Kolları yönetim ve yürütme kurulu üyesi, 2006-2008 yıllarında da Üsküdar ilçe yönetim ve yürütme kurulu üyesi olmuştur. Gelecek Partisi'nin Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığını yapmış olup TBMM 28. dönem Denizli milletvekilidir.

Çalışma hayatına Aytaç Gıda adlı dış ticaret firmasında başlamış, Üsküdar Belediyesi'nin Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi yöneticisi ve Üsküdar Belediyesi Kültür Müdürü olarak devam etmiş, Cumhurbaşkanı danışmanlığı en son üstlendiği kamu görevi olmuştur. Ayrıca Emine Erdoğan'ın özel kalem müdürlüğü görevinde bulunmuştur.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) yönetim kurulu üyeliği ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM Vakfı) Mütevelli heyeti üyeliği yapmıştır. 15 Temmuz Derneği kurucularındandır.

SEMA SİLKİN ÜN'ÜN ÖZEL HAYATI

İngilizce, Arapça ve Almanca bilmektedir. Taha Ün ile evlidir.