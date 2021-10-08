08 Ekim 2021 Cuma, 07:21

İzmir Konak’taki Atatürk Meydanı’nda tarihi Saat Kulesi’nin önünde yurttaşların da katılımıyla düzenlenen programda gazeteci Uğur Dündar, İstanbul Belediye Meclis Üyesi Taylan Yıldız, “Pqueen” mahlaslı Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu, Sosyal medyada “Levo” mahlasıyla tanınan Levent Balım, Facebook’ta içerik üreten BGY grubunun temsilcisi Ömer Serdar Özkan ve YouTube yayıncısı Kenan Sürmeli, gençlerin sorunlarını konuştu.

Programın başlangıcında Mollaveisoğlu, “Arkadaşların dünyasında RTÜK yok, bizde var. Üzülerek gençlere hatırlatalım” diyerek internetteki kısmi özgürlüğe dikkat çekti.

Ömer Serdar Özkan da Z kuşağına yönelik birçok projenin siyasi kaygılarla gerçekleştirildiğini söyledi.

“İnternetçi abi” olarak bilinen Taylan Yıldız ise gençlerle iletişime geçebilmenin en önemli yolunun “RTÜK baskısından uzak”, “samimi” olmayı gerektirdiğini söyledi.

Mollaveisoğlu’nun “Gençleri umutsuz eden şeyler nedir?” sorusuna yanıt veren fenomenler, en büyük sorun olarak ekonomik krizi gösterirken gençlerin eğitim, barınma ve umutsuzluk sorunlarına dikkat çekerek “Gençler mutlu değil” dediler.

Pelin Baynazoğlu işsizlik sorununa dikkat çekerek “İktisat mezunuyum. 5 yıldır Twitch yayınları yapıyorum. Bu işlere girmeme sebep olan sorun işsizlik. Ne yazık ki mezun olduğumuz zaman anında iş bulabildiğimiz bir sistemin içerisinde değiliz” diye konuştu.

Ömer Serdar Özkan ise “Gençler en çok haksızlığa kızıyorlar. Bizim ifade özgürlüğümüz çok fazla kısıtlandığı için kendimizi mizahla dile getirip mizahla tanıtıyoruz. Her şeyimizi mizahla anlatıyoruz” şeklinde konuştu.

Levent Balım, iptal edilen İstanbul seçimlerini anımsatarak “Seçimler iptal olunca biz gençler sandığa gitsek bile oradaki kişiyi değiştiremeyecekmişiz gibi hissettik. Bu bizi umutsuzluğa sürükledi. Şu anki iktidar gençleri asla görmüyor, dinlemiyor” ifadesini kullandı.

Kenan Sürmeli de “17 yaşındayım fakat ülkemize Afganistan’dan gelecek göç sorunuyla ilgilenmek zorundayım. Avrupalı akranlarım bilim üzerine çalışırken, eğlenirken, benim bu sorumlulukları üstlenmem hiç adil değil” dedi.