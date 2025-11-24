Genel Başkan Gültekin Uysal: 'Demokrat Parti komisyondan çekildi'

Demokrat Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndan çekilme kararı aldıklarını açıkladı. Genel Başkan Gültekin Uysal, “Bu adı konulamayan ‘süreç’ AKP sözcüleri tarafından aksi iddia edilse de ‘kayıt ve şarta bağlı’ müzakere süreci, yeni Anayasa ile zaman ayarlıdır. Amaç, milyonlarca vatandaşımızın üzerinden PKK vesayetini kaldırmak olmalıyken PKK’nın isim ve ambalaj değiştirerek vesayetinin kurumsallaşmasını sağlamakla, teröristbaşı Öcalan’ın huzuruna çıkmakla hedeflenen huzur sağlanamaz” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş ile TBMM’de, basın toplantısı düzenledi.

“Öğretmenler Günü'ne denk gelen bu açıklamamızın başında belirtmek isteriz ki bizler Aybüke öğretmenin, Necmettin öğretmenin hukukunu koruma sorumluluğu ile hareket ediyoruz. Her birinin hikayesi, katli ile vicdanı sızlayan bizler, onların kemiklerini sızlatmamak için mücadele ediyoruz” diyen Uysal, şunları kaydetti:

"AKP/MHP/DEM ELİYLE YÜRÜYEN SÜREÇ YENİ ANAYASA İLE ZAMAN AYARLIDIR"

“Türkiye, dün, kuruluş ve kurtuluş döneminde olduğu gibi bugün de etnik bölücü siyaset, onu besleyen Sevr gayreti ve bunun nihayetinde ortaya çıkan terör ile mücadele etmektedir. Ülkemizin kırk yılı aşkındır başına musallat olan PKK terör örgütü, aslen ‘Birinci Paylaşım Savaşı’ olarak adlandırılan Birinci Dünya Savaşı’nda bir vekaletle bu paylaşımdan nemalanmak isteyen ‘etnik bölücü gayret’in silahlı aşamasıdır. Kırk yılı aşkın süredir ülkemizi bölmek, bununla da kalmayıp komşu ülkelere ‘getirilen/getirilecek’ demokrasi sonrası istikrarsızlıklardan yararlanarak o ülkelerden bölünecek bölgelerle birleşmek gayesi ile askerimize, polisimize, korucumuza, öğretmenlerimize, köylümüze, kundaktaki çocuklara kurşun sıkan, en çok da mensup oldukları ve mesul olduklarını iddia ettikleri Kürt kökenli vatandaşlarımıza zulmeden PKK, yakın zamanda iktidar destekli büyük bir propaganda ile ‘silah’ bıraktığını ilan etmiştir. Dahası bu yeni süreci yürüten, PKK’lılarla el sıkışan, 2023 sürecinde aslında kendi masalarının altında sakladıkları siyasi yapıyı masanın başına oturtan, yetmezmiş gibi bebek katiline 'kurucu lider' diyenler, 2023 seçimlerinde Altılı Masa'nın sağında solunda PKK olduğunu söyleyen, bebek katilini serbest bırakacak olmakla bizleri itham eden iktidar partisi ve ortaklarıdır.

AKP/MHP/DEM eliyle yürüyen süreç, etnik bölücü siyaset cephesinden bir stratejik manevra, AKP iktidarı cephesinden ise geçmişte başta çözüm süreci denen planda olduğu gibi aslında kaybettiği oyları başka sahalardan ikame etme teşebbüsüdür. Bu adı konulamayan ‘süreç’ AKP sözcüleri tarafından aksi iddia edilse de ‘kayıt ve şarta bağlı’ müzakere süreci, yeni anayasa ile zaman ayarlıdır. Etnik bölücü hareketlerin nihai programı değişmez. Artık değişen uluslararası ve bölgesel şartlar dolayısıyla kirlenmiş 'PKK' adı altında sürdürülemez noktaya gelmiş ‘etnik bölücü siyaset’ ileri bir faza geçirilerek sürdürülecektir.

"VESAYETİNİN KURUMSALLAŞMASINI SAĞLAMAKLA HEDEFLENEN HUZUR SAĞLANAMAZ"

Türkiye’nin birliği, huzuru ve istikrarından ziyade her şeyin merkezine ‘bir kişinin’ iktidarının devamını koymuş AKP iktidarı ve Cumhur İttifakı’ndan doğru sonuç çıkması beklenmez, beklenemez. Türkiye’de her bir sorunun çözümü ancak ve ancak daha fazla hürriyet, daha fazla adalet, AKP’nin müsaade ettiği kadar demokrasi ile değil ‘işleyen tam demokrasi’ ile mümkündür. Amaç milyonlarca vatandaşımızın üzerinden PKK vesayetini kaldırmak olmalıyken PKK’nın isim ve ambalaj değiştirerek vesayetinin kurumsallaşmasını sağlamakla, teröristbaşı Öcalan’ın huzuruna çıkmakla hedeflenen huzur sağlanamaz.

‘Terörsüz Türkiye Komisyonu’na temsilci verme kararımız; terör örgütlerine ya da karanlık yapılara zımni bir onay vermek değil, bilakis milletin gözü önünde, TBMM çatısı altında milletin sesiyle ve iradesiyle konuşma sorumluluğundan dolayıydı. Bu komisyon vesilesiyle; siyaset sahnesinde terör örgütlerinin dolaylı muhatap haline getirilmesine karşı çıkacak, devlet aklını yok sayan maceralara itirazımızı içeride kayda geçirecek ve siyaset kurumunu yeniden meşruiyet çizgisine çekmenin mücadelesini vermeye çalıştık. Ancak gelinen noktada AKP-MHP ortaklığının teklifi ile komisyonda alınan karar tarihi, vicdani ve daha ötesinde milli bir anlayışla bu komisyonda duramayacağımızı bizlere göstermiştir. Terörist başının ayağına gitmek dahası milletin verdiği temsil vazifesi dolayısıyla bir nevi milleti de kendi evladının katilinin, bir hainin ayağına götürmek yanlışına karşı komisyondan çekildiğimizi beyan ve ilan ediyoruz.

"HUKUK VE VATANDAŞLIK BAĞIYLA TANIMLAYAN ANAYASAL DÜZENDİR"

Bu topraklarda birlikte yaşamanın asıl güvencesi, aidiyeti etnik ya da mezhebi temelde tanımlamak değil, hukuk ve vatandaşlık bağıyla tanımlayan anayasal düzendir. İşte buradan hareketle, kırk yıldır katliamlar ve terör eylemleri ile başta Kürt kökenli vatandaşlarımız olmak üzere on binlerce vatandaşımızın, askerin, polisin, öğretmenin, kundaktaki bebeklerin katili, eli kanlı bir örgütün elebaşının Kürt halkına hami edilmesine, tek meşru temsilci haline getirilmesine ve adeta kırk yıllık terör yöntemlerinin devletin hilafına, bölücülüğün tarafına bir kazanım gibi gösterilmesine itiraz ediyoruz.

"NE TÜRKİYE, NE DE ERDOĞAN VE BAHÇELİ YOL ALABİLİR"

AKP iktidarı ve ortağı MHP’nin içlerinden attıkları ‘bir dönem daha’ sloganı çerçevesinde AKP’nin kaybettiği oyları, Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekasını hiçe sayarak başka çevrelerden kazanma çabasına, bu çerçevede PKK terör örgütünün ve terörist başı Öcalan’ın Kürt kökenli vatandaşlarımızın tek temsilcisi ve hamisi haline getirilmesine de şiddetle karşıyız. Milli egemenliğin yaralanması, Milli vicdanın sakatlanmasına sebep olacak muhtemel böyle bir karar sonrası komisyondan çekilme tavrımızla, AKP-MHP-DEM ve PKK eliyle yürütülen ve siyasal hesaplarla buna destek verenlere, diğer siyasi partilere ve çevrelere karşı mücadelemiz devam edecektir. Bu beyan mücadelemizin devam edeceğine dair kararlılığın ilanıdır. Bilinmelidir ki etnik bölücü siyaseti ödüllendirerek ne Türkiye, ne de Erdoğan ve Bahçeli yol alabilir.

Türkiye, yeniden Cumhuriyet’in kurucu değerlerine, eşit vatandaşlık ilkesine ve hukukun üstünlüğüne yöneldiği ölçüde; toplumsal barışını pekiştirebilir, birliğini tahkim edebilir. Demokrat Parti olarak inancımız odur ki; bu topraklarda birlikte yaşamanın asıl güvencesi, aidiyeti etnik ya da mezhebi temelde değil, hukuk ve vatandaşlık bağıyla tanımlayan anayasal düzendir."