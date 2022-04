'Gezi Parkı' davasındaki skandal karara tepki yağıyor...

26 Nisan 2022 Salı, 10:11

2013'teki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Çağlayan Adliyesi’nde görülen üçüncü Gezi Parkı davasının karar duruşması sonucunda Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 16 kişiye ise 18’er yıl hapis cezası verildi.

Mücella Yapıcı, Can Atalay, Çiğdem Mater, Yiğit Ekmekçi, Hakan Altınay ve Mine Özerden’in tutuklanmasına karar verildi.

Gezi Davası’nda verilen hapis cezası kararları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Siyasi isimlerden, demokratik kitle örgütleri, gazeteciler ve sanatçılardan tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi direnişi; dayanışmaya, barışa, kardeşliğe ve demokrasiye adanmış bir millet hareketiydi. Ülkemize karabasan gibi çöken bu zorba ve hukuk tanımaz iktidar, maalesef hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor… Az kaldı; bu zulme son vereceğiz ve adaleti yeniden tesis edeceğiz!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Gezi Davası’nda verilen karar milyonlarca insanın vicdanını yaraladı. Vicdanla verilmeyen kararları bu ülke hiç kabul etmedi ve sindirmedi. Ne olursa olsun adaletten yana olacağız, herkes için hukuku savunacağız.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Gezi davasında verilen karar ne hukukidir ne adildir. Oysa adalet bir gün herkese gerekir. Bu kararın asıl mağduru demokrasimiz olmuştur.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: Hukuk olmadan demokrasi, demokrasi olmadan millet egemen olamaz. Gezi Davası’nda çıkan karar, hukukun üstünlüğüne olan inancımızı yaraladı. Adalet er geç yerini bulacaktır ama kaybolan yılları hiçbir şey telafi edemeyecek. Çok üzücü.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: En başından bu yana siyasilerin yürüttüğü Gezi Davası’nda, nihai “siyasi” karar açıklandı. Ve adalet onulmaz yarasını aldı. Gün gelecek, adalet herkese lazım olacak. Keyiflerine göre karar alanlar, kaçacak delik arayacak!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Hepimiz Gezi'deydik. Yaşam tarzını hedef alan, ülkeyi betona döndürmek isteyen, kendi cebini halkın bütçesinden daha çok düşünen, kinle intikamla devlet yöneten otoriter çağdışı zihinlere karşı oradaydık. Geziyi 8 kişiye fatura edemezsiniz. Hepimiz ordaydık!

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer: Toplum vicdanı bir kez daha büyük yara aldı. Hukuksuz kararlarda sorumluluğu olanlar, er ya da geç bağımsız ve tarafsız yargı önünde hesap verecek!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Gezi özgürdür! Osman Kavala özgürdür. Bugün tutukladığın bütün arkadaşlarımız özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır! Hesap verecektir! And olsun! And olsun! And olsun!

TİP Milletvekili Barış Atay: Bugün Gezi Direnişi için ceza emirleri verenler, o emirleri uygulayanlar bilsin! Hepiniz ama hepiniz tek tek yargılanacaksınız! Bunu asla unutmayın! Hepimiz Gezi’deydik. Bugün de Geziyi savunuyoruz yarın da savunacağız!

Sabahat Akkiraz: Eğer zalim ısrarla zulme devam ediyorsa bil ki sonu yakındır. Eğer mazlum da ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır. Hz. Ali

Zülfü Livaneli: Düştüm bir ormana yol belli değil/ Yatarım yatarım yıl belli değil Dehşet içindeyim Osman Kavala

Selda Bağcan: Nazım’ın, Sabahattin Ali’nin başına ne geldiyse bugün GEZİ’nin başına da o geldi…

Ahmet Mümtaz Taylan: Osman Kavala Müsamere bitti. Bugün de utandık elhamdülillah.

Ahmet Ümit: Direnene, boyun eğmeyene, susmayana bin selam olsun. Osman Kavala ve Gezi davası sanıklarını destekliyorum...

Harun Tekin: Dünyanın bir ucunda aralıksız çalışırken bir uçaktan iniyorsun ve sevdiğin herkesi mahveden, akla mantığa sığmayan bir haberle dünya cehennem. yazılacak, yapılacak çok şey var ama ben önce hemen mücella ablaya bir mektup yazmaya başladım. Ve güneş balçıkla sıvanmaz.

Zeynep Beşerler: İçimde dindiremediğim bir öfke var...