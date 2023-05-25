Gezi tutuklusu Can Atalay'ın mazbatası alındı: Tahliye için başvurulacak
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen ve halen Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Şerafettin Can Atalay'ın mazbatasını avukatları teslim aldı.
Can Atalay, Gezi Davası'nın 25 Mayıs'ta İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan karar duruşmasında, 'Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım' suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına çarptırılmış ve aynı gün tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) tutuklu avukat Şerafettin Can Atalay'ı 14 Mayıs günü yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde Hatay'dan 1. sırada milletvekili adayı olarak göstermişti.
Emek ve Özgürlük İttifakı'nın barajı aşmasıyla TİP'ten milletvekili seçilen Şerafettin Can Atalay'ın mazbatasını bugün avukatları Hatay Adliyesi'nden aldı.
BUGÜN TALEPTE BULUNACAK
Milletvekilinin avukatları 1 yıldır Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan Can Atalay’ın tahliye edilmesi için bugün başvuruda bulunacaklarını bildirdi.
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