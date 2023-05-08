Giderayak satıyorlar: Milletin malı ihaleye çıkıyor!
Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Balıkesir’de hazineye ait 6 adet taşınmazı satışa çıkardı.
Ülkenin gündemi 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimlere odaklanırken, mülkiyeti devlete ait olan taşınır ve taşınmazlar peşi sıra satılmaya devam ediyor. Bu kez seçimlere 6 gün kala Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden yeni bir satış ilanı daha geldi. Balıkesir’de Hazineye ait 6 adet taşınmazın daha satışı için düğmeye basıldı.
Balıkesir ili Havran ilçesinde Kaymakamlık tarafından yayınlanan ilana göre, 6 Haziran’da yapılacak ihalede aralarında işyeri ve köylerde yer alan arazilerin olduğu taşınmazlar resmen satılacak. Havran ilçesinde kırsal bölgelerde yer alan eski köylerden Köylüce, Kocadağ, Karalar, Tepeoba Ebubekir mahallerinde toplam 9 bin 869 metrekarelik devlet arazisi için yapılacak ihalede teklifler alınacak. Fiyatları 134 bin lira ile 489 bin lira arasında değişen taşınmazların satışından yaklaşık 1 milyon 510 bin lira gelir elde edilecek.
Resmi İlanlar
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