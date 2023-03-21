GİFED Başkanı Serter: 6284 sadece kadınların değil hepimizin meselesidir!

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 10:45

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 10:45

GİFED Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un kaldırılması tartışmalarına sert tepki gösterdi. Türkiye’de kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin artarak sürdüğünü söyleyen Serter, “Yirminci yüzyılın ilk yarısında dünyada kadınlara seçme ve seçilme özgürlüğünü anayasal düzlemde tanıyan Türkiye’nin, yirmi birinci yüzyılın ilk yarısında kadınların en fazla şiddete maruz kaldığı OECD ülkesi konumunda olması hepimizin problemi olmalı” diye konuştu.

“BU YASAYI SAVUNMAK DEMOKRASİNİN GEREĞİDİR”

Kadına yönelik şiddetin kadın erkek eşitsizliğinden kaynaklandığını, şiddetin önlenmesinin ancak kadınlara karşı süren ayrımcılıkların kaldırılmasıyla mümkün olduğunu söyleyen Serter, “Bu insan hakları açısından, demokratikleşme açısından çok önemli. Çünkü bir ülkede kadın erkek eşitliği demokrasinin temel kriteridir. Bu bakımdan, 6284 konusunu tartışmaya açanları hukuken, mantıken ve insan hakları açısından anlamamız mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

“SADECE KADINLAR DEĞİL HERKES KARŞI ÇIKMALI”

Kendilerinin yasaların kaldırmasını tartışmanın ötesinde, eksiksiz uygulanması gerekliliğinden söz ederken 6284 sayılı kanunun kaldırılmasının tartışmaya dahi açılamayacağına dikkat çeken Serter, ”Açanlar karşılarında bu ülkenin kadınlarını ve demokrasiye inanan insanlarını bulur. Bugün sadece kadınların bir özgürlük mücadelesi gibi görünse de büyük resme baktığınızda aslında ülkemizin geleceğinin nerelere sürüklenmek istediğinin bir göstergesidir. Türkiye çağdaştır, laiktir, eşittir. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği tüm değerleri ve kazanımları korumak adına bu meseleye sadece kadınlar değil herkesin karşı çıkması gerekir” dedi.