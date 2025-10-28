Göç İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, unvanı ve sayısı belirtilen merkez teşkilatından 14, taşra teşkilatından ise 105 kişi olmak üzere toplam 119 adet boş pozisyon için Giriş (Sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacak. Peki, Göç İdaresi 119 personel alımı başvuruları ne zaman? Göç İdaresi personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Göç İdaresi giriş sınavı başvuruları e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 28 Ekim 2025 tarihinde saat 09.00’dan itibaren alınacak.

Başvurular, 8 Kasım 2025 tarihinde saat 23.59’a kadar çevrimiçi yapılacak olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU

Göç İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı duyuruya göre alım yapılacak unvanlar şu şekilde:

-Avukat

-Büro Personeli

-Çözümleyici / Sistem Programcısı

-Programcı

-Sosyal Çalışmacı

-Mütercim-Tercüman (İngilizce, Fransızca, Arapça, Farsça, Rusça)

-Tekniker (Elektrik, Tesisat)

-Teknisyen (İnşaat, Tesisat)

-Destek Personeli (Şoför, Temizlik)

BA ŞVURU ŞARTLARI NELER?

Göç İdaresi Başkanlığı, başvuru yapacak adaylarda şu şartları arıyor:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-18 yaşını doldurmuş olmak,

-Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,

-2024 KPSS (B grubu) puan türünden en az 65 puan almış olmak.

-Her aday sadece bir il ve bir pozisyon için başvuru yapabilecek.

-Birden fazla pozisyon veya il tercihi yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.