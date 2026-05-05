Göcek'teki Osmanağa Koyu'nda yeniden başlayan inşaat çalışmaları protesto edildi: Yargı süreci devam ediyor fakat inşaat durmuyor

Göcek'teki Osmanağa Koyu’nda, geçen haftalarda tepkiler üzerine durdurulan inşaat çalışmaları yeniden başladı.

Süreçte yetkililer alanın "ücretsiz halk plajı" olarak hizmete açılacağını açıklamıştı. Ancak koyda inşaat faaliyetlerinin tekrar başlaması bölge halkınca protesto edildi.

Göcek Mahalle Muhtarı Fahri Ugan, şunları söyledi:

"Bu sazlıkların hepsi kesilmişti. Ama daha bir ay içinde sazlıklar kendini toparladı. Doğa nasıl da büyük bir mücadele veriyor. Buradaki sincaba, domuza ne diyeceğiz? Her şey yasal olabilir, bakanlık izin vermiş olabilir ama biz istemiyoruz. Bize ait olan bu yeri korumaktan bıktık. Burada yapılaşma istemiyoruz. Burası bakir kalsın. Buradaki tosbağalar, kuşlar özgürce yaşamaya devam etsin."

"MAHKEMEYE PEK ÇOK DELİL SUNDUK"

Bölgedeki çalışmaları yerinde gösteren Göcek Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Onur Ugan ise iki yıl önce başlatılan inşaat sürecine karşı açtıkları dava sonucu yapı ruhsatının iptal edildiğini bildirdi.

Onur Ugan, şöyle konuştu:

"Ancak iki yıl sonra, aynı imar durum belgesiyle yeniden bir yapı karşımıza çıktı. Bunun üzerine tekrar dava açtık, süreç devam ediyor. Yürütmeyi durdurma kararı bekliyoruz fakat inşaat durmuyor. Burada böyle bir yapının yeri yok. Yatlar buraya bina olduğu için değil, doğası için geliyor. Eğer bu durum böyle devam ederse, burası bir milat olacak ve diğer koylarda da benzer tahribatın önü açılacak. Yetkililerden destek bekliyoruz. Bu bina yapılırken, bizim seçtiklerimiz sessiz kalırsa, yarın bunun hesabını vermek zorunda kalacaklardır.

Tüm mücadeleyi biz vermek zorunda kalıyoruz. Fethiye’de koylar hızla yapılaşmaya açılıyor. Eğer bu durumu savunanlar varsa, çıkıp açıkça anlatsınlar ya da gelsinler, açık bir oturumda görüşlerini dile getirsinler. Korkmasınlar, kendi doğrularını paylaşsınlar. 'Burası halk plajı olacak' denmişti. Ancak görüldüğü gibi devam eden şey bir halk plajı değil, bir inşaat. Üstelik halk zaten buraya girebiliyordu. Anlatmadığımız kimse kalmadı, hukuki mücadelemiz sürüyor. Mahkemeye pek çok delil sunduk. Bu tahribatın durdurulmasını istiyoruz. Bu doğal alan yapılaşmaya teslim edilmemeli. Çünkü burası kaybedildiğinde, diğer koyları da kaybetmeye başlayacağız."

Mimarlar Odası Muğla Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Suat Selvi ise yapıyla ilgili Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne şikayette bulunacaklarını vurguladı.