Görevi sona eren Ankara Barosu Başkanı Köroğlu’ndan dikkat çeken yeni anayasa uyarısı

Ankara Barosu’nun yeni başkanının belirleneceği 69. Olağan Kurulu bugün Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde başladı. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’ne sabah saatlerinde gelen gruplar stantlarını açtı.

Seçime girecek Avukat Hakları Grubu Ankara, Demokrat Avukatlar Değişim Grubu, Demokratik Sol Avukatlar Grubu (DSA) ve Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu’nun yanı sıra Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Boyun Eğmeyen Hukukçular da stant açtı. ÇHD, masasında tutuklu Onursal Genel Başkan Avukat Selçuk Kozağaçlı’nın “Hukuk diye helvadan put yapmışsınız acıkınca yiyorsunuz” sözlerinin de olduğu fotoğrafına yer verdi.

KÖROĞLU’NDAN 10 EKİM ANMASI

Kongre, gerekli 2 bin 641’in imzanın toplanmasının ardından başladı. Divan Kurulu seçimi yapıldı. Divanın seçilip, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu kürsüye çıktı. Köroğlu; bugünün 10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nın 11. yıldönümü olduğunu anımsatarak; “Aramızdan alınan 103 canı saygıyla anıyorum. O gün yitirdiğimiz meslektaşımız Avukat Uygar Coşgun’u özellikle anmak istiyorum. Uygar’ı ve hayatını kaybeden herkesi özlemle ve saygıyla anıyor; yakınlarına ve bütün ülkemize bir kez daha başsağlığı diliyorum” dedi.

‘HUKUK HERKES İÇİN İŞLENDİĞİNDE HUKUKTUR’

“Baroların yalnızca meslek sorunlarıyla ilgilenmesini, başka konularda söz söylememesini bekleyenler yanılıyor” diyen Köroğlu; “Hukukçu; yurdunun ve toplumun sorunlarıyla ilgilenir, çözüm arar ve daha adil, özgür bir yaşam için üzerine düşeni yapar. Yalnız hayatlar değil; sözcükler, yazılar, her şey üzerine müthiş bir baskı dönemine girdik. İfade özgürlüğü yalnızca konuşanın değil, toplumun gerçeğe erişmesinin de güvencesidir. Gazetecinin, yurttaşın ve akademisyenin kendini sansürlemek zorunda kaldığı bir yerde hukuk devleti de sessizleşir. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmadığında, yalnızca başvurucunun hakkı değil, hepimizin güvencesi zedelenir. Barışçıl toplantı ve gösteri hakkı, idarenin iznine bağlı bir lütuf değil, anayasal bir haktır. Avukatın mesleğini özgürce yapamadığı, savunmanın baskı gördüğü yerde yurttaşın hakkını korumak da güçleşir. Hukuksuzluk karşısında susmamak, anayasanın ve mahkeme kararlarının uygulanmasını savunmak işte bahsettiğim sorumluluğun parçasıdır. Hukuk, ancak herkes için işlediğinde hukuktur” ifadelerini kullandı.

‘SORUN YÜRÜRLÜKTEKİ ANAYASANIN UYGULANMAMASIDIR’

Anayasa tartışmalarına değinen Köroğlu; “Türkiye’de sık sık anayasa değişikliği yapma ve yeni anayasa tartışmalarına başvurma alışkanlığı, anayasanın ortak ve kalıcı bir hukuk çerçevesi olma niteliğini zayıflatıyor. Asıl sorun, yürürlükteki anayasanın gerektiği gibi uygulanmamasıdır. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması ve anayasal kurumların işlevsiz bırakılması, hukuk devletine ve demokrasiye duyulan güveni aşındırıyor. Yeni anayasa tartışmalarından önce, bugün yürürlükte olan anayasa hükümlerinin eksiksiz uygulanmasını sağlamak zorundayız” dedi.

‘CUMHURİYET’İN BİRİKİMİNİ İLERİ TAŞIMALIYIZ’

Yeni anayasa tartışmasında Cumhuriyet’in kazanımlarına odaklanılması gerektiğini vurgulayan Köroğlu; “Cumhuriyet devrimleri, laik ve demokratik hukuk devletinin temelini kurdu. Bugün ve yakın zamanda daha güncel şekilde toplumun önüne getirileceği anlaşılan anayasa tartışmalarının bu kazanımları zayıflatacak girişimlere sessiz kalamayız. Bu konuda tarafız: Cumhuriyetin, laikliğin, demokrasinin ve hukuk devletinin tarafıyız. Cumhuriyet yalnızca bir yönetim değişikliği değil, büyük bir zihniyet dönüşümüdür. Yurttaşın hak sahibi birey olduğu, aklın ve hukukun esas alındığı bir düzen kurma iradesidir. Cumhuriyet’in yüz yıllık birikimini korumak ve ileri taşımak, hepimizin sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

‘CUMHURİYET, HER ZAMAN KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLACAK’

4 yıl önce başladığı görevini tamamladığını vurgulayan Köroğlu; “Mesleğime ve meslek örgütüme olan borcumu bu dört yılda ödemeye çalıştım. Ama Cumhuriyet’e ve Atatürk’e olan borcum ise bitmeyecek. Cumhuriyetimiz hâlâ çok genç ve ona sahip çıkmak zorundayız. Cumhuriyet, her zaman kimsesizlerin kimsesi olacak. Bugün başkanlık görevimi devrediyorum; ama Cumhuriyet’in, hukukun ve savunmanın nöbetini bırakmıyorum. Ölene kadar durmayacağım” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

4 ADAY YARIŞACAK

Başkanlık için seçim ise yarın saat 09.00-17.00 arası yapılacak. Başkanlık için ise dört aday yarışıyor. Bu isimler ise şöyle: Avukat Hakları Grubu Ankara’nın adayı Funda Şahin, Demokrat Avukatlar Değişim Grubu’nun adayı Mehmet Zeki Kaplan, Demokratik Sol Avukatlar Grubu’nun adayı Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu’nun (TÜMAG) adayı Doğukan Kozan.