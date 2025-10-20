Görevli memur CİMER'e şikayet etti: 'Yapılmayan ameliyatları sisteme yapılmış gibi kaydedip para kazanıyorlar'

İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan bir memurun, hastanede çalışan bazı doktorların "ameliyat usulsüzlüğü" yaparak haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla 2024 yılında CİMER'e başvuruda bulunduğu öğrenildi.

İddiaların sahibi memur, hastanede görevli ikisi profesör, üçü uzman beş hekimden oluşan bir grubun, “yapılmayan ameliyatları sisteme yapılmış gibi kaydedip” SGK’dan ve performans puanlarından haksız kazanç sağladığını ileri sürdü.

"DEVLET ZARARA UĞRATILIYOR"

Nefes gazetesine konuşan memur, bazı açık kalp ameliyatlarında fiilen uygulanmayan ek işlemlerin sistemde kodlanarak kayda geçirildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bazı açık kalp ameliyatlarında yapılmadığı halde damar onarımı gibi ek işlemler giriliyor. Bu durum yıllardır sürüyor. Yapılmayan işlemler sisteme ‘yapılmış’ gibi kodlanıyor, bu kodlar sayesinde hekimler para kazanıyorlar. Devlet zarara uğratılıyor."

Bazı profesör ve uzman hekimlerin katılmadıkları ameliyat listelerinde adlarının bulunduğunu da öne süren memur, “Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. S.A. bazı aylarda ameliyata hiç katılmadığı halde her vaka listesinde yer alıyor. Bu şekilde her ay ortalama 50 bin puan alıyor” diye konuştu.

Memur, benzer usulsüzlüklerin en az 3-4 yıldır sürdüğünü, kamu zararının “yüksek meblağlara” ulaştığını savundu.

DOSYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDE

CİMER kayıtlarına göre başvuru, 19 Ağustos 2024’te alındı; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına gönderildi. Konuya ilişkin bir bilgi de 22 Ağustos 2024’te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne ulaştı. İl Sağlık Müdürlüğü, sürecin “değerlendirme aşamasında olduğunu” bildirdi.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.